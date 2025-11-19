Infanzia e lettura protagoniste a Gualdo Tadino

Settimana Nati per Leggere con evento speciale

La Biblioteca Comunale Ruggero Guerrieri di Gualdo Tadino aderisce con slancio alla Settimana Nazionale Nati per Leggere, iniziativa che celebra il diritto universale dei bambini ad ascoltare storie e crescere con i libri. L’appuntamento centrale è fissato per sabato 22 novembre alle ore 15:00, quando gli spazi della biblioteca ospiteranno l’evento “Un Mondo di Diritti”.

La giornata prevede la lettura ad alta voce dell’albo illustrato “Tutti (ma proprio tutti) i bambini e le bambine del mondo” di Maria Gianola, seguita da un laboratorio creativo pensato per coinvolgere i più piccoli in attività ludiche e didattiche sui diritti dell’infanzia. L’iniziativa si inserisce nel quadro della campagna nazionale che coincide con la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, celebrata ogni 20 novembre, e intende ribadire come la lettura condivisa sia un diritto fondamentale, capace di favorire lo sviluppo cognitivo, affettivo e linguistico, oltre a contrastare la povertà educativa.

La Biblioteca Guerrieri sottolinea il valore della collaborazione con il Coordinamento Regionale Nati per Leggere e con le realtà umbre che sostengono il progetto, offrendo alle famiglie un’occasione concreta di crescita e benessere. L’iniziativa si propone di trasformare la lettura in un gesto comunitario, capace di rafforzare i legami sociali e di trasmettere valori universali.

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 347 754 1791.