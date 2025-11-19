Ideal San Leandro guida Gualdo Tadino al Palio 2025

Montegiorgio ospita la sfida dei Comuni domenica 23 novembre

Il Comune di Gualdo Tadino affida le proprie speranze al cavallo francese Ideal San Leandro, sette anni, già autore di 9 vittorie e 15 piazzamenti, per la 37ª edizione del Palio dei Comuni in programma domenica 23 novembre 2025 all’ippodromo di Montegiorgio. Dopo i successi del 2021 e del 2022, la città umbra punta a riaffermarsi nella prestigiosa competizione marchigiana, che unisce sport e identità territoriale.

Ideal San Leandro è considerato un cavallo tattico, capace di leggere la corsa e di sfruttare le traiettorie migliori, con una volata finale solida. La sua presenza accende l’entusiasmo della comunità gualdese, pronta a sostenere il proprio alfiere in una sfida che coinvolge 26 Comuni e 24 cavalli selezionati.

L’attesa sarà scandita dal Gran Galà di abbinamento, in programma giovedì 20 novembre nella Sala Eventi dell’Ippodromo San Paolo. Alle 18.30 è previsto il ritrovo, alle 18.45 l’estrazione dei numeri e dalle 19.30 il via alla serata, trasmessa in diretta nazionale da EQUTV. L’evento, arricchito da spettacolo, défilé e momenti conviviali, ufficializzerà gli abbinamenti e ricorderà la figura di Lanfranco Mattii, ideatore del Palio.

La corsa si disputerà sulla distanza dei 1600 metri, con driver di fama nazionale e internazionale. Oltre a Gualdo Tadino, saranno presenti Comuni delle Marche, dell’Umbria e dell’Abruzzo, tra cui Assisi, Lanciano, Jesi e Fermo. Il Palio, nato come evento locale, è oggi una tappa di rilievo nel circuito europeo del trotto, capace di attrarre campioni e tifoserie da tutta Italia.

Per Gualdo Tadino la partecipazione rappresenta un’occasione di visibilità, di scambio culturale e di rafforzamento dei legami con altre comunità. Montegiorgio si prepara così a diventare capitale del trotto e della passione civica, con una sfida che unisce tradizione, sport e identità popolare.