Mostra Fotografica: a Gualdo Tadino l’arte di Daniele Amoni

Un omaggio visivo al Centenario tra le luci del borgo umbro
La città di Gualdo Tadino si prepara a un evento culturale di eccezionale valore che fonde arte visiva, storia e spiritualità. Venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 16:00, la cornice solenne della Chiesa monumentale di San Francesco aprirà le proprie porte all’esposizione personale “Gualdo Tadino: luci sulla città”. Firmata dal celebre fotografo Daniele Amoni, l’iniziativa non è soltanto un tributo alla bellezza architettonica locale, ma segna l’avvio formale delle celebrazioni dedicate all’Ottavo Centenario del transito di San Francesco. Il progetto, intitolato significativamente “Francesco: il cammino di Gualdo”, gode del pieno supporto dell’amministrazione comunale, del Polo Museale cittadino e del Gruppo Fotografico locale, ponendosi come punto di riferimento per il panorama artistico regionale del 2026.
Il nucleo narrativo della rassegna si focalizza sulla straordinaria capacità dell’autore di interpretare il paesaggio urbano attraverso il fenomeno luminoso. Daniele Amoni, professionista della medicina con una vocazione cinquantennale per la fotografia, propone un’indagine meticolosa sugli spazi pubblici e privati, catturandoli in quegli istanti fugaci noti come “ora blu” e “ora dorata”. In queste fasi della giornata, la naturale declinazione del sole si fonde con il sistema di illuminazione del centro storico, creando contrasti cromatici che ridefiniscono le volumetrie dei vicoli medievali e dei monumenti sacri. Le opere in mostra non sono semplici riproduzioni della realtà, ma interpretazioni emozionali che invitano l’osservatore a riscoprire dettagli quotidiani sotto una veste onirica e solenne.
L’importanza dell’esposizione è stata rimarcata con forza dalle autorità locali, che vedono in questo appuntamento un pilastro fondamentale per la promozione del territorio. Il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha evidenziato come le immagini di Amoni fungano da ponte tra la memoria storica e la sensibilità contemporanea, offrendo un contributo decisivo alla riscoperta dell’identità gualdese proprio all’inizio dell’anno francescano. Sulla stessa linea si è espresso l’Assessore alla Cultura, Gabriele Bazzucchi, definendo l’opera di Amoni uno strumento prezioso non solo per la valorizzazione del patrimonio artistico, ma anche come volano per un turismo culturale di qualità, capace di attrarre visitatori interessati alla bellezza autentica e alla spiritualità dei luoghi.
Un aspetto particolarmente suggestivo del percorso espositivo è l’accostamento delle fotografie notturne ai pensieri di Alda Merini. Amoni esplora il silenzio delle ore piccole con una delicatezza che ricorda la produzione dei grandi poeti, cercando nel buio quei bagliori capaci di rivelare l’anima segreta delle pietre e delle piazze. Questa profondità stilistica è frutto di una carriera iniziata nel 1970, costellata di riconoscimenti internazionali e sorretta da un archivio iconografico che rappresenta la memoria storica della comunità. La mostra diventa così un atto di devozione verso la propria terra, una narrazione visiva che documenta l’evoluzione e la persistenza del fascino di Gualdo Tadino nel tempo.
La cerimonia inaugurale vedrà la partecipazione attiva di Pietro Graziosi, alla guida del Gruppo Fotografico Gualdese, che insieme ai coordinatori Catia Monacelli e Christian Severini illustrerà il rigore tecnico e la ricerca artistica sottesa a ogni scatto. L’esposizione resterà a disposizione del pubblico fino al 22 marzo 2026, garantendo l’accesso gratuito nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Gli orari di apertura previsti (10:00-13:00 e 15:00-18:00) sono stati pensati per permettere a turisti e residenti di godere di un’esperienza estetica raffinata, immersi nell’atmosfera di una delle chiese più iconiche dell’Umbria, rendendo omaggio alla figura di San Francesco attraverso lo sguardo moderno e colto di un suo illustre concittadino.
