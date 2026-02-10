Mostra Fotografica: a Gualdo Tadino l’arte di Daniele Amoni

In Cina l’IA spinge i consumi in occasione della Festa di Primavera PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con l’avvicinarsi della Festa di primavera cinese, l’intelligenza artificiale aiuta i consumatori attraverso servizi predittivi, transazioni più fluide ed esperienze personalizzate. L’applicazione Qwen di Alibaba ha inaugurato un piano, in collaborazione con diverse altre applicazioni, tra cui Taobao Flash Shopping, Freshippo e Tmall, per offrire ricompense in denaro e acquisti gratuiti. […]

Webuild, Fontana “Mostra Evolutio racconta l’Italia del fare” MILANO (ITALPRESS) – “Una mostra bellissima, ha un grande fascino per come riesce a raccontare questa storia del nostro Paese, per come riesce a dimostrare che le infrastrutture sono sempre alla base di ogni tipo di sviluppo. Complimenti a Webuild e agli allestitori”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione dell’inaugurazione a […]

Antartide, un veicolo speciale cinese percorre 10 mila chilometri PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il veicolo a ruote 6×6 Snow Leopard, sviluppato dalla Cina, ha recentemente completato dei test in condizioni ambientali estreme nell’entroterra antartico, percorrendo oltre 10.000 chilometri senza alcun guasto, come riferito martedì dal team della 42esima spedizione antartica cinese. Dal 5 dicembre dello scorso anno all’inizio di febbraio di quest’anno, il mezzo […]

Cina, gli animali domestici adesso possono viaggiare sui treni ad alta velocità CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A Chongqing, municipalità della Cina sud-occidentale, è stato inaugurato un servizio sperimentale di trasporto di animali domestici sui treni ad alta velocità. I passeggeri possono prenotare il servizio in anticipo tramite la piattaforma di prenotazione di China Railway. Gli animali possono viaggiare in trasportini ad hoc, dotati di sistemi di ricircolo […]

L’IA sbarca alla BIT con una tavola rotonda dedicata all’impatto sul turismo MILANO (ITALPRESS) – Una tavola rotonda dedicata all’impatto dell’Intelligenza Artificiale nel settore turistico, con un focus sulle applicazioni digitali e sull’evoluzione dell’esperienza dei viaggiatori, ha animato la prima giornata della BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano. L’incontro, promosso da Fiven – azienda italiana attiva nel settore dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo di soluzioni […]

Webuild, mostra “Evolutio” a Milano. Salini “Opere pubbliche leve strategiche” MILANO (ITALPRESS) – Avere o non avere l’acqua; disporre o non disporre dell’energia; potersi spostare o no: sono tutte condizioni che fanno la differenza nella qualità della vita delle popolazioni. A raccontare la storia del progresso sociale ed economico italiano degli ultimi 120 anni è la Mostra “EVOLUTIO”, promossa dal Gruppo Webuild e aperta al […]

Il curling si tinge d’azzurro, Constantini e Mosaner di bronzo nel doppio misto Seconda medaglia olimpica per il tandem italiano, che a Pechino aveva conquistato l'oro.

Meloni “Con il nostro Governo potere d’acquisto degli italiani cresciuto del 7,5%” ROMA (ITALPRESS) – “Dopo l’Istat, anche l’Eurostat certifica una serie di dati positivi sul potere d’acquisto degli italiani. Nel terzo trimestre del 2025, il potere d’acquisto pro capite è cresciuto dell’1,7%, circa il triplo del risultato di Spagna e Germania, mentre in Francia è addirittura diminuito. Nel periodo compreso tra il IV trimestre 2024 e […]

Oro Italia in staffetta mista di short track, 12^ medaglia per Arianna Fontana Secondo successo e decimo podio per gli azzurri a Milano-Cortina.