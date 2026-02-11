Presentata a Gualdo Tadino l’iniziativa per studenti e adulti

La Biblioteca Comunale di Gualdo Tadino ha ospitato martedì 10 febbraio 2026 la conferenza stampa di presentazione di “Apprendisti Filosofi”, un progetto culturale ed educativo che punta a portare la filosofia tra i giovani come strumento di crescita personale, consapevolezza e partecipazione civica. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e sostenuta dalla Fondazione Perugia, è promossa dall’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino–Casacastalda, dall’associazione PERIPLI e da UniGualdo, in una collaborazione che unisce scuola, istituzioni e realtà culturali del territorio.

Un progetto pilota che mette al centro i giovani e il dialogo intergenerazionale

Il percorso, rivolto alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, si svilupperà da febbraio a maggio 2026 con tre incontri extrascolastici e un appuntamento conclusivo dedicato al confronto tra studenti e adulti di UniGualdo. L’obiettivo è avvicinare i ragazzi alla filosofia come pratica viva, capace di interrogare il presente e stimolare responsabilità, spirito critico e capacità di ascolto.

Durante la conferenza stampa sono stati illustrati contenuti e finalità del progetto, sottolineandone il valore educativo e sociale e la volontà di creare spazi di riflessione condivisa, utili a costruire una cittadinanza più consapevole.

Le istituzioni: “Un investimento culturale sul futuro della comunità”

L’assessore alla Cultura e all’Istruzione Gabriele Bazzucchi ha evidenziato l’importanza di un’iniziativa che mette in rete scuola, associazioni e istituzioni: un modello virtuoso che offre ai giovani strumenti per comprendere il mondo e partecipare attivamente alla vita della città.

Il Direttore della Fondazione Perugia, Fabrizio Stazi, ha spiegato le ragioni del sostegno: un progetto che parla ai giovani, promuove ascolto e riflessione e favorisce il dialogo tra generazioni, in linea con la missione della Fondazione.

PERIPLI, UniGualdo e scuola: una sinergia che genera valore

La presidente di PERIPLI, Maria Donzelli, ha ringraziato tutti i partner e ha sottolineato come, in un’epoca dominata da comunicazioni rapide e superficiali, sia fondamentale restituire ai ragazzi spazi di pensiero e strumenti per un uso consapevole delle tecnologie.

Il responsabile scientifico Giovanni Marinangeli ha illustrato l’impostazione metodologica: partire da esempi concreti, porre domande autentiche e costruire il dialogo attraverso il confronto tra posizioni diverse. “La filosofia – ha ricordato – nasce sempre almeno in due”.

La dirigente scolastica Angela Codignoni ha espresso grande soddisfazione per un progetto che valorizza il ruolo della scuola come luogo di crescita e che coinvolge anche gli adulti di UniGualdo in un dialogo intergenerazionale.

La presidente di UniGualdo, Maria Giuseppina Civitareale, ha definito l’iniziativa un’occasione preziosa di scambio reciproco tra generazioni, capace di arricchire sia i giovani sia gli adulti.

Un percorso aperto alla comunità e orientato al bene comune

Il Sindaco di Gualdo Tadino ha rimarcato il valore strategico dell’iniziativa, definendola un investimento culturale sul futuro della città: educare al pensiero critico significa rafforzare le basi di una comunità più responsabile e consapevole.

In chiusura, l’assessore Bazzucchi ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere progetti che uniscono istituzioni, scuola e associazioni, generando un impatto culturale e sociale duraturo.