Rocca Flea di Gualdo Tadino ospita "Lumiere": cinema e vini

Proiezione di un classico italiano con degustazione di vini locali

Gualdo Tadino si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale, con il ritorno di “Lumiere – Calici di Cinema” nella suggestiva cornice della Rocca Flea. L’evento, ormai consolidato nel calendario locale, propone una serata che unisce il fascino della settima arte a un’esperienza sensoriale attraverso la degustazione di vini tipici del territorio. La manifestazione si svolgerà lunedì 7 luglio 2025, a partire dalle ore 21:00, e rappresenta un’occasione per riscoprire un grande classico del cinema italiano mentre si assaporano prelibatezze enologiche di qualità.

La proiezione, che si terrà sulla suggestiva piazza della fortezza, vedrà la messa in scena di “Venga a prendere il caffè da noi”, un film diretto da Alberto Lattuada e tratto dall’omonimo romanzo di Piero Chiara. La pellicola, un esempio eccellente della commedia italiana degli anni ’60, vede Ugo Tognazzi nel ruolo di Emerenziano Paronzini, un impiegato delle imposte in un paesino di provincia. La trama ruota attorno alla sua decisione di sposare una delle tre sorelle Tettamanzi, Fortunata, e ai cambiamenti che questa scelta comporta, portando lo spettatore in un viaggio tra umorismo e introspezione. La narrazione si sviluppa tra eventi imprevisti e personaggi affascinanti, accompagnata dal contributo musicale di Fred Bongusto, che impreziosisce l’atmosfera.

L’evento vuole essere non solo un’occasione di approfondimento cinematografico, ma anche un momento di convivialità e scoperta dei sapori locali. A completare la serata ci sarà una degustazione di vini selezionati, pensata per creare un’armonia tra immagini e gusti, offrendo ai partecipanti un’esperienza multisensoriale. La cura dell’intera iniziativa è affidata ad Antonio Manzo, che ha saputo integrare con abilità il mondo del cinema con quello delle tradizioni enogastronomiche.

Il Comune di Gualdo Tadino, attraverso l’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi, ha manifestato grande entusiasmo per questa iniziativa: “Siamo lieti di riproporre ‘Lumiere – Calici di Cinema’, un format che ha già riscosso successo e che permette di valorizzare la nostra Rocca Flea come location di eventi di qualità. La sinergia tra arte cinematografica e cultura del vino rappresenta un modo innovativo per coinvolgere cittadini e visitatori, offrendo un’esperienza culturale ricca di emozioni nel cuore della nostra città. Vogliamo che questa serata diventi un momento di socialità, bellezza e scoperta, sotto le stelle, in un contesto che unisce storia, arte e tradizione.”

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è obbligatorio prenotare in anticipo per motivi organizzativi. Per assicurarsi un posto, è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 754 1791. L’amministrazione invita tutti gli interessati a non perdere questa occasione unica di vivere un’esperienza culturale e sensoriale di alto livello, nel suggestivo scenario della Rocca Flea, simbolo della storia e dell’identità di Gualdo Tadino.