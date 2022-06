Si parte da Nocera, casting e selezioni al via, Miss Italia e l’Umbria

Prende il via l’edizione 2022 di Miss Italia e l’Umbria, con una nuova organizzazione, ha già predisposto un programma di iniziative, di casting e di selezioni per portare alle prefinali nazionali otto rappresentanti della regione. “Siamo felici ed onorati, – dichiara Alla Zavarina, responsabile regionale del concorso – di aver ricevuto l’incarico dalla patron Patrizia Mirigliani e di organizzare gli appuntamenti di “Miss Italia” in Umbria! Con la nostra squadra, siamo pronti ad affrontare questi mesi di lavoro per selezionare belle ragazze della nostra Regione da portare alle prefinali nazionali. Invito quindi, le ragazze umbre ad iscriversi a Miss Italia e coronare il sogno che accomuna ogni anno migliaia di concorrenti che è quello di poter vincere il concorso di bellezza più famoso e prestigioso di Italia. Contiamo di allestire le selezioni, provinciali e poi regionali, in molti centri ed anche in piccoli comuni della nostra bellissima regione”

Il 28 giugno il Met bistrot di Terni ospiterà il casting che vedrà sfilare e presentarsi le candidate umbre.

Il 9 luglio segna la prima data del tour umbro. Al via le selezioni ufficiali dell’ottantatreesima edizione di “Miss Italia”.

In Umbria il nome nuovo è quello della Recommunication, attiva nella produzione cine televisiva, in particolare per i programmi di Mediaset, La7 e altre emittenti. La nuova sfida di questa giovane azienda romana tutta al femminile è quella di entrare nel mondo dell’organizzazione degli eventi.

La selezione inizierà alle ore 21.00 organizzata dal Comune in collaborazione con Il Capricorno Srl, azienda, con sede a Nocera Umbra in provincia di Perugia, che da oltre 10 anni si occupa di facility management per i punti venditadella grande distribuzione organizzata (GDO) e delle catene monomarca e per la pubblica amministrazione, eseguendo su gran parte del territorio dell’Italia Centrale una serie di attività che vanno dalla manutenzione degli immobili e delle attinenti aree esterne fino al completo allestimento di aree commerciali per il montaggio di arredi, scaffalature, insegne pubblicitarie, per la disposizione dei prodotti e per l’allestimento dei corner pubblicitari.

Nocera Umbra è un borgo che si lascia visitare senza sentire la fatica delle sue vie saliscendi immerse nel Medioevo e nel Rinascimento. Nocera Umbra è una piccola città con un grande patrimonio storico-culturale, tutta raccolta entro le sue mura di cinta, aggrappata alla meravigliosa collina su cui svetta. Quella nocerina sarà un’estate ricchissima di eventi che abbracciano ogni sfumatura dell’arte e dell’ambiente e che, attraverso le due rievocazioni storiche di ‘Nocera Longobarda’ (15-17 luglio) e ‘Palio dei Quartieri’ (fine luglio-inizio agosto), trova l’apice del coinvolgimento emotivo e artistico.