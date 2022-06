Search for: Search Button

TAG, un weekend fra trekking e giochi da tavola

Si terranno il prossimo fine settimana, venerdì 24 e sabato 25 giugno, gli ultimi due appuntamenti gratuiti, aperti ai giovani e a tutti i cittadini, parte del progetto “TAG – Tracce d’arte giovanile”.

Venerdì 24 giugno, dalle 17 alle 19, presso il Chiostro di San Pietro, in collaborazione con l’Associazione Alkimia, attraverso un gioco di ruolo sui temi dell’Agenda 2030, i partecipanti si metteranno nei panni dei decisori politici e proveranno a capire come muoversi per cambiare le cose…giocando, ma non troppo.

Sabato 24 giugno, invece, l’invito è a partecipare ad un trekking ad anello “a tema”, che si snoderà lungo l’acquedotto medievale. Con la guida del biologo ed educatore ambientale Michele Sbaragli, il gruppo di camminatori sarà stimolato a riflettere sul tema del cambiamento climatico attraverso una performance chiamata “Alvarez Big Five Live!”. Per saperne di più non resta che partecipare: il ritrovo è previsto alle 17 presso i Giardini pensili di Palazzo Ducale.

Entrambe le iniziative sono comprese nel bando TAG, giunto alla sua settima edizione, che quest’anno cresce e si amplia grazie alla collaborazione con Felcos Umbria che lo ha inserito nel progetto europeo PEOPLE AND PLANET, il cui obiettivo principale è far crescere la consapevolezza delle giovani generazioni e dei cittadini in generale sul tema dei cambiamenti climatici, trasformandoli in protagonisti dello sviluppo sostenibile.

Per prendere parte a entrambe le attività è gradita la preiscrizione: modulo e ulteriori info sono a disposizione sul sito dell’Informagiovani Gubbio.