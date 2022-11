Sulla strada della ceramica: c’è tanto di Gubbio alla mostra di Deruta

C’è anche tanto di Gubbio e della sua tradizione alla mostra “Di città in città…sulla strada della ceramica in Umbria” inaugurata a Deruta, al Museo Regionale della Ceramica, il 25 novembre, e che resterà aperta fino al 30 gennaio 2023.

Obiettivo dell’esposizione è quello di unire tutte le eccellenze della “Strada della Ceramica in Umbria”, associazione alla quale il Comune di Gubbio ha aderito, in considerazione del patrimonio identitario imprescindibile per la nostra comunità rappresentato proprio dalla tradizione della ceramica.

Botteghe ceramiche erano attive a Gubbio sin dal Medioevo, ma è alla fine del Quattrocento e, soprattutto, nel corso del Cinquecento, che la città di Gubbio raggiunge una rilevanza internazionale con i lustri prodotti dalla bottega di Mastro Giorgio: una fortunata esperienza che non si disperse, ripresa poi nell’Ottocento con le produzioni storicistiche che videro un fiorire di prestigiose botteghe a Gubbio.

Grazie anche all’apporto di maestri come Aldo Ajò, tale tradizione ha attraversato il Novecento rinnovandosi e giungendo fino ai nostri giorni. La crisi economica, i mutamenti del mercato e la recente pandemia hanno inferto colpi durissimi alle realtà che operano in ambito ceramico, a Gubbio come nelle altre città umbre.

Consapevoli delle difficoltà che gli operatori della ceramica si trovano ad affrontare e desiderose di contribuire, per quanto nelle proprie possibilità, a mantenere vitale questo settore, le Amministrazioni delle città umbre di tradizione ceramica si sono unite nell’associazione “La strada della Ceramica in Umbria” con lo scopo di mettere in campo azioni a sostengo di questo importante comparto economico e culturale. L’iniziativa “Di città in città … sulla Strada della Ceramica in Umbria” intende promuovere le esperienze del territorio attraverso l’esposizione di manufatti realizzati nelle botteghe delle città facenti parte del circuito.

“Il progetto – spiegano il sindaco Filippo Stirati e l’assessore Giovanna Uccellani – nasce come mostra itinerante: a questa prima tappa di Deruta ne seguiranno ulteriori nelle altre città dell’associazione, in modo da poter condividere questo importante patrimonio regionale tra le varie comunità.

A testimoniare la vivacità di questo settore, in equilibrio tra tradizione e innovazione, tra riferimenti all’antico e sguardo al contemporaneo, Gubbio partecipa all’iniziativa con l’esposizione di opere provenienti da cinque botteghe artistiche e artigiane, che ringraziamo per la generosa disponibilità a partecipare all’iniziativa: Lucia Angeloni, Ceramiche Biagioli La Mastro Giorgio, Ceramiche Aldo Fumanti, Giuliano Monacelli, Unico di Gabriele Tognoloni.

Un’esposizione che, anche nei contributi che arrivano da Gubbio, evidenzia la capacità di custodire e tramandare le conoscenze e le abilità del passato, con uno sguardo alla contemporaneità, in un equilibrio perfetto fra tradizione e innovazione”.