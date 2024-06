A Gualdo Tadino Dario Vergassola presenta il suo spettacolo Storie sconcertanti

Nell’ambito del cartellone dell’Estate Gualdese 2024 promossa dall’Amministrazione Comunale, il Teatro Stabile dell’Umbria presenta, sabato 6 luglio alle 21.30 presso la splendida Rocca Flea, lo spettacolo Storie sconcertanti di e con Dario Vergassola che festeggia venti anni di carriera come intervistatore comico. Dopo gli esordi con le spassose interviste a calciatori e veline realizzate per Zelig, Vergassola cercherà un approccio più serioso intervistando gli ospiti del salotto di Serena Dandini ma realizzerà invece esempi magistrali di graffiante satira. Ma poi non ha più smesso di realizzare interviste in TV e dal vivo coinvolgendo scrittori, scienziati, politici, sindacalisti senza farsi mancare brillanti manager o austeri professori.

Ormai temuto da tutti, ha recentemente iniziato a intervistare anche altri esseri viventi trovando nella natura esempi di grande virtù su cui possiamo comunque ridere ma anche imparare a salvare il nostro mondo da una catastrofe ecologica.

Tutto questo infinito repertorio di domande/battute (e relative risposte) viene adesso riproposto in uno spettacolo dal ritmo così serrato e incalzante che si rischia di perdersi in un esilarante sconcerto. Ma saranno proprio le nostre convinzioni a vacillare alla luce della satira intelligente di Dario Vergassola senza peraltro farci mancare spunti per ironizzare su noi stessi.

Info e biglietti

Biglietti acquistabili presso il Museo Civico Rocca Flea dal lunedì al mercoledì dalle 10 alle 13; dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Vendita online sul sito: www.teatrostabile.umbria.it