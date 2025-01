“Nessuno è perfetto” al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino

Venerdì 17 gennaio, alle 20.45, il Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino ospita Maurizio Micheli ed Elisabetta Mandalari con la commedia Nessuno è perfetto . Lo spettacolo, che fa parte della stagione 24/25 del Teatro Stabile dell’Umbria, si propone di esplorare, in tono tragicomico, le paure e le fragilità del maschio medio italiano, spesso intriso di stereotipi e insicurezze.

La scena si svolge in un modesto albergo in una città di provincia, durante la storica notte di luglio 2006, quando l’Italia conquistò la Coppa del Mondo. Un attore poco affermato, protagonista della vicenda, decide di rinunciare alla partita decisiva per dedicarsi a un incontro maldestro con una giovane donna di origini est-europee, esperta nel campo della moda. Ma mentre lui si lascia trasportare dai suoi desideri e ambizioni, lei sembra più interessata a trascorrere una serata tranquilla, gustando un bicchiere di vino e facendo due chiacchiere.

Il protagonista, però, non riesce a comprendere le dinamiche di un semplice incontro tra amici, intrappolato in una visione distorta e maschilista del rapporto uomo-donna. Convinto che la ragazza sia solo una preda da conquistare, finisce per vivere una serie di disavventure che lo porteranno a fare i conti con la realtà: spesso la preda non è ciò che sembra, e chi si sente “lupo” deve sapersi ritirare quando le circostanze lo richiedono.

Nessuno è perfetto non è solo una riflessione sulle ossessioni ei cliché legati al maschio italiano, ma una satira che gioca sull’autoironia e sull’eccesso di fiducia che alcuni uomini ripongono nel loro ruolo di seduttori. La commedia offre uno spunto di riflessione su come la ricerca di un ideale di perfezione possa spesso portare a paradossi comici e imbarazzanti.

Lo spettacolo è scritto e diretto dallo stesso Maurizio Micheli, noto per il suo talento nel rappresentare situazioni comiche che affondano radici nella realtà quotidiana, esplorando con delicatezza e umorismo i temi della fragilità umana.

Per informazioni sui biglietti, è possibile contattare il Botteghino Telefonico Regionale del TSU al numero 075 57542222, attivo tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20. Inoltre, la vendita online è disponibile sul sito ufficiale del teatro www.teatrostabile.umbria.it