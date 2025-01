Gubbio travolge Lanciano e chiude l’andata al secondo posto

Gubbio travolge – Il Basket Gubbio inizia il 2025 con una netta affermazione sul campo dell’Unibasket Lanciano, chiudendo il girone di andata con una vittoria che consolida il secondo posto in classifica. L’incontro, disputato ieri a Lanciano, si è deciso già nei primi due quarti, con la squadra di coach Cecchini che ha dominato in difesa e messo a segno un parziale straordinario. All’intervallo il punteggio parlava chiaro: 48-8 in favore dei biancoblù, un vantaggio che ha di fatto spianato la strada verso il successo finale.

L’Unibasket Lanciano, privo di esperienza e con evidenti difficoltà in attacco, non è riuscito a rispondere all’intensità e alla coesione della formazione ospite. L’approccio difensivo degli eugubini è stato impeccabile, costringendo i padroni di casa a una serie di errori che hanno vanificato ogni tentativo di rimonta. Nonostante il largo divario, Gubbio ha mantenuto il controllo della partita anche nel secondo tempo, dove, pur riducendo l’intensità, ha continuato a segnare con regolarità, arrivando a un punteggio finale di 86-49.

Nel secondo tempo, il coach Gubbio ha ruotato l’intera squadra, dando più spazio a chi aveva giocato meno fino a quel momento, ma anche i giocatori meno impiegati hanno contribuito positivamente, dimostrando l’ottimo livello di preparazione del gruppo. La formazione ospite ha segnato complessivamente 38 punti nella ripresa, con un parziale di 19-19, mentre i padroni di casa sono riusciti a mettere a segno 41 punti in totale (20 nel terzo e 21 nell’ultimo quarto).

Il miglior marcatore della partita è stato De Angelis, autore di 17 punti, ma il successo è stato una vittoria collettiva, che ha messo in evidenza la crescita costante della squadra eugubina sotto la guida di coach Cecchini. Il Gubbio ha saputo approfittare anche della sconfitta della Virtus Assisi, che ha ceduto a Perugia 80-77, permettendo ai biancoblù di agganciare gli assisani al secondo posto in classifica con 20 punti, a soli due lunghezze dal leader Basket Gualdo (22 punti). Per il Gubbio, il terzo posto è condiviso con Perugia Basket, che segue a 18 punti.

La vittoria di ieri segna un ulteriore passo avanti verso il girone di ritorno, che comincerà domenica con un’importante trasferta a Foligno contro l’UBS Basket. La partita, che avrà inizio alle 18, offrirà ai ragazzi di Cecchini l’opportunità di consolidare la loro posizione in classifica e continuare la loro corsa verso la vetta. L’inizio del 2025, dunque, si preannuncia promettente per il Basket Gubbio, che dimostra di essere in ottima forma sia fisicamente che mentalmente.