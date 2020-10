Denunciati due coltivatori-spacciatori, una piantagione lungo il Chiascio

Denunciati due coltivatori-spacciatori, avevano piantagione di droga lungo il Chiascio

Rinvenuto e sequestrato un bel quantitativo tra marijuana ed hashish. Talmente pura, spiegano i Carabinieri di Valfabbrica – sotto il coordinamento del tenente colonnello, Marco Vetrulli di Assisi, tanto da poterci ricavare circa 2500 dosi per un corrispettivo di circa 25 mila euro. Parliamo di circa un chilogrammo tra Marijuana ed Hashish. Il blitz è scattato dopo qualche mese di attività investigativa che ha consentito ai carabinieri di scoprire delle piante di circa 2 metri di altezza lungo il fiume Chiascio. Altra droga e materiale per il confezionamento sono stati trovati in casa dei due valfabbrichesi – un 60enne e un 50enne – che sono stati denunciati per coltivaizone illegale di sostanze stupefacenti e detenzione a fini di spaccio.