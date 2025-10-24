Esami antidoping: somari dei Giochi tutti negativi

Confermata la tutela animale nell’edizione 2025 a Gualdo Tadino

Tutti e quattro i somari protagonisti della corsa a pelo dei Giochi de le Porte 2025 sono risultati negativi ai test antidoping, eseguiti immediatamente dopo la gara. A certificare l’esito, il laboratorio UNIRELAB del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, incaricato di analizzare i campioni ematici secondo la nuova normativa entrata in vigore ad aprile 2025.

La procedura, prevista dal regolamento aggiornato, ha confermato l’assenza di sostanze vietate nel sangue degli equidi, rafforzando il messaggio di responsabilità e rispetto che da anni accompagna la manifestazione. Il Gonfaloniere Alessandro Cesaretti, portavoce dei Priori, ha sottolineato come il risultato sia frutto di un lavoro sinergico tra Ente Giochi, Comune di Gualdo Tadino, ASL e le quattro Porte, volto a garantire il benessere animale come valore imprescindibile.

Anche il Presidente dell’Ente Giochi, Christian Severini, ha espresso gratitudine verso somarai, veterinari e addetti alle stalle, lodando la cura e la dedizione dimostrata nei confronti degli asini, veri protagonisti dell’evento. L’esito dei controlli, oltre a sancire la regolarità della competizione, rappresenta un riconoscimento collettivo alla cultura della tutela animale, sempre più centrale nel panorama delle rievocazioni storiche.

La corsa a pelo, momento culminante dei Giochi, si è svolta in un clima di entusiasmo e partecipazione, con migliaia di spettatori accorsi da tutta l’Umbria e oltre. L’assenza di irregolarità nei test consolida la reputazione della manifestazione, che si conferma modello di etica sportiva e tradizione popolare.