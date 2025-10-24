Omaggio a Meccoli con mostra di arte e pace a Gualdo Tadino

Capolavori di ceramica e artisti internazionali in esposizione

Il Comune di Gualdo Tadino, in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Tadino e il Polo Museale, inaugura sabato 25 ottobre alle ore 11:00 presso il Museo della Ceramica a Casa Cajani la mostra “Francescanesimo e Pace”. L’iniziativa, segnalata dalla fonte ufficiale del comunicato, vuole rendere un sentito omaggio alla memoria del Presidente della Pro Tadino, Luciano Meccoli, sottolineando il legame tra arte, spiritualità e comunità.

L’esposizione raccoglie opere di grande valore artistico e storico, selezionate tra i lavori presentati al Concorso Internazionale della Ceramica. Temi come pace, misticismo e umanità caratterizzano le creazioni di artisti di livello nazionale e internazionale, tra cui Aligi Sassu, Angelo Biancini, M. Hans Marx e Salvatore Cipolla.

La rassegna si inserisce nel più ampio percorso “Francesco, il cammino di Gualdo”, promuovendo una riflessione profonda sull’eredità culturale e spirituale del territorio. La cittadinanza e tutte le associazioni locali sono invitate a partecipare, vivendo un’esperienza immersiva tra arte, storia e valori condivisi.

Questa iniziativa evidenzia l’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio artistico della città, offrendo un’opportunità di incontro e confronto tra generazioni, rafforzando il senso di comunità e identità culturale. La mostra resterà aperta nei giorni successivi, rappresentando un punto di riferimento per chi ama la ceramica, la storia e la cultura internazionale.