Giovane arrestato a Gubbio per spaccio di sostanze stupefacenti

Droga sequestrata, denaro e divieto di dimora in Umbria

Un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Gubbio ha portato all’arresto di un 21enne albanese, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio. L’intervento, avvenuto nel quadro del rafforzamento delle attività di contrasto al traffico di droga nell’area eugubino-gualdese e lungo la fascia appenninica, ha avuto origine da un controllo su strada eseguito dai militari della Stazione di Nocera Umbra.

Il giovane, passeggero su un’autovettura condotta da una persona risultata poi estranea ai fatti, ha destato sospetti a causa del suo atteggiamento agitato. Una perquisizione personale ha consentito di rinvenire circa 5 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, oltre a 550 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Successivi accertamenti hanno condotto i Carabinieri in un’abitazione utilizzata temporaneamente dal 21enne. All’interno della struttura sono stati scoperti ulteriore stupefacente – una dose di cocaina e alcuni grammi di hashish – nonché strumenti per il taglio e il confezionamento. L’insieme del materiale sequestrato ha rafforzato l’ipotesi investigativa circa un’attività di spaccio organizzata.

L’Autorità Giudiziaria di Spoleto, come riferito nel comunicato ufficiale, ha proceduto alla convalida dell’arresto con rito direttissimo. Nei confronti del giovane è stato emesso il divieto di dimora in Umbria per dodici mesi, misura ritenuta idonea a interrompere i legami territoriali e a limitare il rischio di reiterazione del reato.

L’operazione, sottolineano i Carabinieri, si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti, volto a garantire maggiore sicurezza alle comunità locali e a contenere il fenomeno dello spaccio lungo le principali direttrici appenniniche.