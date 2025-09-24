Ordinanze speciali per i Giochi de le Porte di Gualdo Tadino

Scuole chiuse, navette gratuite e severi divieti per alcolici

Il municipio di Gualdo Tadino ha varato un pacchetto di misure straordinarie per garantire la sicurezza e il successo della rievocazione storica “I Giochi de le Porte”, che si terrà dal 26 al 28 settembre 2025. Le disposizioni, comunicate dall’Ufficio Stampa del Comune di Gualdo Tadino, prevedono modifiche sostanziali alla normale routine cittadina.

Stop alle lezioni venerdì 26 e lunedì 29 settembre per tutte le strutture educative del territorio comunale. La chiusura coinvolgerà ogni ordine scolastico, dall’asilo nido “Peter Pan” agli istituti superiori, oltre ai servizi per la prima infanzia. Una decisione che permetterà alla città di concentrarsi completamente sull’evento medievale.

Per facilitare gli spostamenti durante la tre giorni, l’amministrazione locale ha organizzato un sistema di trasporto pubblico gratuito insieme a BusItalia. Le navette collegheranno strategicamente il Palazzetto dello Sport in via Cavour con il cuore medievale, passando per via Flaminia Nord, via Lucantoni, piazza Federico II di Svevia, piazza Beato Angelo e via XXIV Maggio.

Il servizio circolerà sabato dalle 17 alle 24 e domenica in due fasce orarie: dalle 13 alle 16 e dalle 18 a mezzanotte. Chi vorrà raggiungere la parte alta potrà utilizzare l’ascensore pubblico da piazza Beato Angelo, operativo sabato fino alle 2 di notte e domenica fino alle 20.

Le restrizioni più severe riguardano la somministrazione di bevande alcoliche. Il sindaco ha firmato un’ordinanza che vieta categoricamente la distribuzione e l’asporto di superalcolici oltre 21 gradi durante l’intero weekend. Il divieto scatterà venerdì e sabato dalle 13 fino alle 2.30 del giorno seguente, mentre domenica si protrarrà dalle 13 all’1.30 di lunedì.

Contemporaneamente, tutti i contenitori in vetro e alluminio saranno banditi dalla vendita d’asporto a partire dalle 8 di venerdì mattina. Solo recipienti di plastica potranno essere utilizzati fino alla conclusione della manifestazione, una precauzione per prevenire incidenti durante gli assembramenti.

Le taverne storiche, cuore pulsante dell’evento, dovranno rispettare orari di chiusura scaglionati. Potranno rimanere aperte fino alle 2.30 nelle notti di venerdì-sabato e sabato-domenica, mentre nella notte conclusiva chiuderanno alle 2. La vendita di alcolici cesserà alle 23.30 venerdì e domenica, alle 24 sabato, con l’eccezione per chi consuma pasti completi all’interno dei locali.

Regole analoghe si applicano a bar, circoli e attività similari, che dovranno garantire la presenza di personale di sicurezza durante le ore di apertura. Gli orari di chiusura sono fissati alle 2 nelle prime due notti e all’1.30 nell’ultima, con l’obiettivo di mantenere ordine e sicurezza nelle strade del borgo medievale.

L’amministrazione, attraverso le parole dell’Ufficio Stampa del Comune di Gualdo Tadino, raccomanda vivamente a residenti e turisti di pianificare gli spostamenti con largo anticipo. Questa strategia permetterà una gestione ottimale del traffico e contribuirà al successo dell’iniziativa.

Le disposizioni organizzative riflettono l’importanza che la città attribuisce alla rievocazione storica, diventata negli anni un appuntamento imperdibile per migliaia di visitatori. La manifestazione trasforma Gualdo Tadino in un teatro medievale a cielo aperto, dove storia e tradizione si fondono in un weekend di festa.

L’evento coinvolgerà tutte le quattro contrade storiche della città umbra, che si sfideranno in competizioni che riproducono fedelmente i giochi dell’epoca medievale. Le strade del centro si animeranno di cortei in costume, mercati d’epoca e spettacoli che riportano indietro nel tempo.

Le misure precauzionali adottate testimoniano l’attenzione delle autorità locali verso la sicurezza pubblica senza compromettere l’autenticità dell’esperienza. L’invito è quello di vivere tre giorni indimenticabili nel rispetto delle regole stabilite, contribuendo così al mantenimento di una tradizione che rappresenta l’identità culturale del territorio.