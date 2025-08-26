Nazionale U20 femminile in raduno a Gubbio per Europeo

Allenamenti e amichevoli in vista del Campionato in Portogallo

Dal 12 al 30 luglio, la città di Gubbio ha ospitato il raduno della Nazionale Italiana Under 20 femminile di basket, in preparazione al Campionato Europeo di categoria che si disputerà a Matosinhos, in Portogallo, dal 2 agosto. Un appuntamento importante per le Azzurre, selezionate e guidate da coach Giuseppe Piazza, che si sono allenate intensamente presso la Palestra Polivalente della città umbra, sostenendo due sedute quotidiane e disputando quattro amichevoli di alto livello.

Il ritiro, fortemente voluto e promosso dal Comitato Umbro della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) in collaborazione con l’AD Basket Gubbio, ha rappresentato non solo un’opportunità sportiva per la giovane selezione italiana, ma anche un’occasione di visibilità per la città eugubina e il movimento cestistico locale.

Il 15 luglio, la Nazionale è stata ufficialmente accolta a Palazzo Pretorio dall’Amministrazione Comunale. A dare il benvenuto alla squadra sono stati il Vice Sindaco Francesco Gagliardi e l’Assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo, insieme al Presidente FIP Umbria Gianni Antonelli e al Presidente del Basket Gubbio Pierangelo Belbello. Un momento istituzionale sentito, che ha sottolineato l’importanza dell’evento non solo a livello sportivo, ma anche culturale e promozionale per il territorio.

“È sicuramente motivo di orgoglio per la nostra società – ha dichiarato Pierangelo Belbello – ospitare una nazionale e, ancora di più, una squadra femminile. Stiamo lavorando da anni per far crescere il movimento cestistico femminile a Gubbio e crediamo che questa sia un’occasione fondamentale per far avvicinare bambine e ragazze alla pallacanestro. È anche una bella vetrina per la nostra città, che ha tanto da offrire in termini di storia, arte e ospitalità. Un grandissimo in bocca al lupo alle Azzurre da tutto il Basket Gubbio”.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal Capo Delegazione della Nazionale: “Grazie al Basket Gubbio per l’accoglienza e la disponibilità dimostrata. In questo raduno abbiamo sperimentato quanto sia importante avere una rete capillare di persone appassionate e disponibili. Gubbio mi ha conquistato: una città dal fascino antico, ricca di bellezza, storia e calore umano”.

Durante il raduno, non sono mancati arrivi importanti. Oltre a dirigenti FIP, appassionati e familiari delle atlete, in occasione delle due amichevoli contro il Belgio ha fatto visita alla squadra anche Roberto Brunamonti, Coordinatore del Settore Squadre Nazionali Femminili della FIP. Cestista di fama internazionale, Brunamonti è stato protagonista negli anni ’80 e ’90 con la Virtus Bologna, con cui ha vinto quattro titoli nazionali.

Il percorso di avvicinamento all’Europeo ha visto l’Italia U20 femminile impegnata in quattro test amichevoli, tutti disputati a Gubbio, che hanno permesso allo staff tecnico di valutare il lavoro svolto in allenamento e mettere alla prova schemi e strategie.

La prima partita si è disputata venerdì 18 luglio contro la Slovenia e ha visto le Azzurre imporsi per 70-63. Decisivo il secondo quarto, in cui le italiane hanno costruito un vantaggio gestito con sicurezza fino alla sirena finale. Migliore marcatrice dell’incontro è stata Candy Edokpaigbe con 16 punti, seguita da Cristina Osazuwa con 11.

Il giorno successivo, sabato 19 luglio, nuova sfida contro la Slovenia e nuova vittoria, questa volta per 54-53. Le Azzurre hanno rimontato uno svantaggio pesante, trovandosi anche sotto di 19 punti (22-41). Ma una ritrovata solidità difensiva e la determinazione in attacco hanno permesso alla squadra di coach Piazza di completare una spettacolare rimonta, culminata con il canestro decisivo ancora una volta di Edokpaigbe a fil di sirena.

Il terzo test si è svolto il 25 luglio contro il Belgio. Dopo un avvio difficile (2-12), le Azzurre hanno ribaltato l’inerzia del match con un parziale di 41-15 nel secondo quarto, andando all’intervallo lungo con un vantaggio rassicurante. Nel secondo tempo, rotazioni ampie e buon controllo del gioco hanno garantito il successo finale per 78-64. Candy Edokpaigbe è stata ancora la miglior realizzatrice con 17 punti, mentre hanno raggiunto la doppia cifra anche Ilaria Bernardi (10) e Martina Fantini (12).

Infine, il 26 luglio, l’ultimo match del raduno ha visto l’Italia superare nuovamente il Belgio con un netto 75-53. La solita Edokpaigbe ha guidato la squadra con 18 punti, ben supportata da Cristina Osazuwa (12), Sofia Lussignoli (11) ed Emma Zuccon (10), a dimostrazione di una squadra sempre più coesa e pronta ad affrontare la competizione europea.

Il raduno di Gubbio si chiude con un bilancio estremamente positivo, sia dal punto di vista tecnico che umano. Le quattro vittorie in altrettante partite sono il segno di un gruppo in crescita, mentre l’accoglienza della città e la collaborazione con le realtà locali hanno reso l’esperienza ancora più significativa.

Ora le Azzurre sono pronte a volare in Portogallo con l’obiettivo di onorare la maglia e dimostrare il loro valore nel palcoscenico continentale.

Italia-Slovenia 70-63 (20-16, 14-4, 18-22, 18-21)

Italia: Edokpaigbe 16, Lucantoni 7, Piatti 8, Osazuwa 11, Zanardi 3, Lussignoli 5, Bernardi 5, Fantini 4, Gianangeli 5, Ceppellotti, Trozzola, Cedolini 6. All: Piazza.

Slovenia: Strin 11, Sivka 9, Brecelj 16, Krenk 2, Cujnik 8, Valancic 14, Lazarevic E., Ovcina, Grebenc, Zibert 3, Lazarevic A. Ne, Zadravec ne.

Italia-Slovenia 54-53 (10-20, 10-18, 20-9, 14-6)

Italia: Edokpaigbe 15, Fantini 2, Lucantoni 2, Osazuwa 6, Zanardi 11, Lussignoli 2, Bernardi 4, Gianangeli 5, Diakhoumpa 2, Trozzola 5, Cedolini, Toffolo. All: Piazza.

Slovenia: Valancic 2, Strin 5, Sivka 19, Brecelj 8, Krenk, Cujnik, Lazarevic E. 3, Ovcina, Grebenc 3, Zibert 11, Lazarevic A. Ne, Zadravec 2.

Italia-Belgio 78-64 (19-16, 24-11, 21-17, 14-20)

Italia: Bernardi 10, Lucantoni 1, Piatti 9, Fantini 12, Zanardi 4, Edokpaigbe 17, Zuccon 4, Trozzola, Baldassarre 7, Gianangeli 7, Ceppellotti 5, Toffolo 2. All: Piazza.

Belgio: Courthiau 7, Cop, Battiston 8, Bruydoncx 14, Devos 7, Declercq 8, Bayart 9, Daelemens 3, Bevernage 1, Cuyvers 3, Owona 4, Remacle ne. All: Wolk.

Italia-Belgio 75-53 (23-16, 16-11, 14-16, 22-10)

Italia: Bernardi 3, Lucantoni, Piatti, Zanardi 3, Edokpaigbe 18, Zuccon 10, Baldassarre 5, Ceppellotti 1, Lussignoli 11, Cedolini 5, Diakhoumpa 7, Osazuwa 12. All: Piazza.

Belgio: Courthiau 10, Cop, Battiston, Bruydoncx 1, Devos 11, Declercq 2, Bayart 4, Daelemens 7, Bevernage 9, Cuyvers 7, Owona 2. All: Wolk

Le convocate

Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra Francesca Baldassarre 2008 1.78 P Pol. Battipagliese Ilaria Bernardi 2005 1.78 G Basket Foxes Giussano Ginevra Cedolini 2005 1.85 A San Martino Di Lupari Candy Edokpaigbe 2005 1.80 G Seattle University Martina Fantini 2005 1.92 C Faenza Basket Project Agnese Gianangeli 2005 1.83 A Pall. Femm. Umbertide Lavinia Lucantoni 2005 1.78 G Panthers Roseto 2.0 Sophia Lussignoli 2005 1.70 G Ororosa Bergamo Cristina Osazuwa 2005 1.90 C Costa Masnaga Caterina Piatti 2006 1.92 C Lupe San Martino Emma Zuccon 2006 1.81 A Reyer Venezia Carlotta Zanardi 2005 1.80 P Brixia Brescia

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Coordinatore SSNF: Roberto Brunamonti

Allenatore: Giuseppe Piazza

Capo Delegazione: Francesco Di Girolamo