Alle 15:20 di mercoledì, i Vigili del Fuoco di Gubbio sono intervenuti con prontezza in località Fontanelle per domare un incendio che ha coinvolto una stalla e una rimessa agricola. L’episodio ha richiesto un intervento tempestivo e coordinato per evitare danni ulteriori e salvare gli animali presenti sul luogo.

Durante le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno messo in salvo diversi animali, tra cui ovini e pollame, dimostrando grande abilità e rapidità d’azione. L’incendio ha anche coinvolto un cumulo di paglia e fieno situato nelle vicinanze delle strutture agricole, aumentando la difficoltà delle operazioni di spegnimento a causa della facile infiammabilità del materiale.

La presenza della Polizia Locale di Gubbio è stata fondamentale per garantire la sicurezza nell’area e per supportare le operazioni di emergenza. Gli agenti hanno collaborato con i Vigili del Fuoco, assicurando che le operazioni si svolgessero senza ulteriori complicazioni e mantenendo l’ordine pubblico durante l’intervento.

L’incendio ha causato danni significativi alle strutture agricole, ma grazie all’intervento rapido dei Vigili del Fuoco e alla collaborazione della Polizia Locale, è stato possibile evitare conseguenze ancora più gravi. Gli animali salvati sono stati messi in sicurezza, e l’area circostante è stata monitorata per prevenire ulteriori rischi di propagazione delle fiamme.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, e ulteriori indagini saranno condotte per determinare l’origine del rogo. Nel frattempo, i proprietari delle strutture colpite stanno collaborando con le autorità per fornire tutte le informazioni necessarie e facilitare il lavoro degli investigatori.

Questo incidente mette in evidenza l’importanza della prontezza e della collaborazione tra diversi enti di emergenza per affrontare situazioni di crisi in modo efficace e sicuro. I Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Gubbio hanno dimostrato grande professionalità e dedizione, garantendo il salvataggio degli animali e la messa in sicurezza dell’area colpita dall’incendio.