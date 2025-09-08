Incendio a Sigillo, tetto in fiamme domato dai Vigili del fuoco

Intervento congiunto tra Gaifana e Gubbio, nessun ferito
Incendio a Sigillo – Un incendio ha colpito il tetto di un edificio nel comune di Sigillo, richiedendo un intervento tempestivo da parte dei Vigili del fuoco di Gaifana, affiancati dalla squadra operativa di Gubbio. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa ufficiale, le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’impiego di un’autobotte e di un mezzo APS (Autopompa Serbatoio) per contenere il rogo.
L’operazione si è svolta con precisione e coordinamento, permettendo ai soccorritori di circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza l’intera area. Nonostante la gravità del danno strutturale al tetto, non si segnalano feriti, né tra gli occupanti né tra gli operatori intervenuti. La prontezza dell’intervento ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l’efficacia del sistema di emergenza locale.
Il comunicato, diffuso dai Vigili del fuoco di Gaifana, sottolinea l’importanza della collaborazione tra le diverse squadre territoriali, evidenziando come la sinergia tra distaccamenti possa fare la differenza in situazioni critiche. L’edificio è stato dichiarato stabile e non presenta rischi ulteriori per la cittadinanza.
