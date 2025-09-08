Incendio a Sigillo, tetto in fiamme domato dai Vigili del fuoco

Salvini “Alleanza solida, troveremo l’accordo in tutte le Regioni” CATANZARO (ITALPRESS) – “Nel centrodestra abbiamo amici e alleati, poi è chiaro che ognuno compete e punta ad arrivare primo. E’ un’alleanza che, sia a livello nazionale che regionale, è solida, a differenza di altri che si trovano insieme per interesse. Troveremo l’accordo ovunque, il prima possibile, quindi non c’è nessun tipo di problema”. Così […]

Dazi, Lollobrigida “Mercato Usa irrinunciabile, accordo è sostenibile” ROMA (ITALPRESS) – “Per un Paese esportatore come il nostro, i dazi in uscita non sono una buona notizia e quindi non li apprezziamo particolarmente, anche se in gran parte ricadono sui cittadini americani. Per questo non comprendiamo fino in fondo le scelte del presidente Trump. Dopodichè, per quanto riguarda i rapporti fra Europa e […]

Incidenti sul lavoro: tre operai morti tra Sicilia, Lombardia e Piemonte CATANIA (ITALPRESS) – Tre incidenti mortali sul lavoro questa mattina. Intorno alle 7:30 nella periferia sud di Torino, un uomo di 69 anni che stava operando su una gru è morto cadendo da un’altezza di 12 metri. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’uomo stesse sostituendo un cartellone pubblicitario presente sulla facciata del palazzo di […]

Arrampicata, sulle Dolomiti un’Esperienza Airbnb con Stefano Ghisolfi ROMA (ITALPRESS) – Dieci arrampicatori principianti o esperti potranno avvicinarsi all’arrampicata o perfezionare la propria tecnica guidati da Stefano Ghisolfi, tra i più grandi climber italiani di sempre. Partiranno da Cortina, cuore pulsante dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, per raggiungere le leggendarie Cinque Torri. Qui avranno l’opportunità di imparare i fondamenti o perfezionarsi […]

Mattarella “In troppe aree del pianeta l’istruzione è un diritto negato” ROMA (ITALPRESS) – ” In troppe aree del pianeta, l’istruzione rimane un diritto negato, nonostante il suo formale riconoscimento, e anche nelle stesse società più avanzate resistono forme di esclusione dall’accesso alla lettura, alla scrittura, al far di conto. Analfabetismo è spesso sinonimo di povertà. Con la Repubblica, in Italia, l’analfabetismo tradizionale è stato in […]

Gaza, Crosetto “Decisione su stop guerra nelle mani di Netanyahu” ROMA (ITALPRESS) – “La cosa non mi creerà simpatia in giro, ma credo che ciò che sta accadendo a Gaza e la decisione di terminare la guerra è nelle mani di un uomo, così come accade nella guerra in Ucraina. In un caso si chiama Putin e nell’altro Netanyahu”. Così il ministro della Difesa, Guido […]

Attentato a Gerusalemme, 4 morti e almeno 15 feriti. Uccisi 2 terroristi ROMA (ITALPRESS) – Si aggrava il bilancio dell’attacco terroristico avvenuto su un autobus nel quartiere di Ramot, a Gerusalemme: quattro persone sono morte. Lo riportano i media israeliani. Nell’attacco altre 15 persone sono rimaste ferite, cinque delle quali in gravi condizioni, riferisce l’emittente pubblica Kan. I due presunti terroristi sono stati neutralizzati. Secondo le prime […]

Italpress rafforza presenza in Cina, si amplia collaborazione con CCTV+ PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Si consolida e rafforza la presenza dell’Agenzia di Stampa Italpress in Cina. Dopo il recente accordo dello scorso maggio con CCTV+ (Video News Agency), si è svolto nei giorni scorsi presso l’Headquarters di Pechino della CGTN (China Global Television Network), la TV di Stato Cinese che fa parte del colosso China […]

Ucraina, Trump “Presto parlerò con Putin” ROMA (ITALPRESS) – “Presto parlerò con il presidente russo Putin”. Lo ha riferito il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Al centro della chiamata con il leader del Cremlino, ovviamente, le modalità per porre fine alla guerra in Ucraina. Trump ha anche ricordato che la sua amministrazione è pronta a passare a una seconda fase […]