Incidente a Gualdo Tadino, traffico rallentato sulla Flaminia

Due feriti in scontro sulla Flaminia, intervengono i vigili

Traffico rallentato sulla Strada Statale Flaminia per un incidente avvenuto all’altezza dell’incrocio con la frazione Corcia, nel territorio comunale di Gualdo Tadino. I Vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’area e consentire la rimozione dei veicoli coinvolti nello scontro.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale a Branca per accertamenti, riportando lievi contusioni. La Polizia locale di Gualdo Tadino ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire il traffico durante le operazioni di rimozione dei mezzi.

Le autorità hanno lavorato per garantire la riapertura del transito in condizioni di sicurezza, dopo la bonifica della carreggiata interessata. Sul posto sono state effettuate tutte le verifiche per ripristinare la normale viabilità nella zona. L’incidente ha causato temporanei disagi ai veicoli in transito lungo l’arteria principale.