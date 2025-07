Lavori e potenziamenti all’Ospedale di Branca, visita Proietti

Interventi tecnologici, posti letto e nuovi macchinari in arrivo

Presso l’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino a Branca, si è svolta la prima visita ufficiale della Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha incontrato operatori e vertici sanitari per analizzare l’andamento dei servizi e i piani di sviluppo della struttura, considerata punto di riferimento per l’Alto Chiascio e capace di attrarre utenti anche da altre regioni, a cui si garantisce oltre il 10% delle prestazioni in regime di ricovero.

Alla presenza del direttore generale dell’Usl Umbria 1 Emanuele Ciotti, della direttrice medica Teresa Tedesco, del Presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti e dei sindaci del distretto, l’incontro ha permesso di evidenziare il consolidamento delle eccellenze interne e la volontà di garantire servizi di qualità per i cittadini, con un’attenzione alla sicurezza delle cure e al potenziamento tecnologico.

Tra i punti cardine del piano figurano il rafforzamento strutturale, investimenti su tecnologie avanzate, il potenziamento della rete di endoscopia digestiva, l’aumento dei posti letto in terapia intensiva e la riorganizzazione degli accessi e percorsi del Pronto Soccorso. In quest’area sono in corso interventi per 1,7 milioni di euro che comprendono demolizioni, ricostruzioni, aggiornamenti impiantistici e l’adeguamento dei percorsi, con la conclusione prevista entro novembre 2025.

In parallelo si stanno svolgendo lavori per l’adeguamento dei locali destinati all’emodinamica, con l’obiettivo di attivare 4 nuovi posti di terapia intensiva, per un importo di circa 396mila euro. Il reparto di senologia si è recentemente dotato di un nuovo ecotomografo da 40mila euro e il Pronto Soccorso ha ricevuto un apparecchio polifunzionale di diagnostica radiologica dal valore di circa 226mila euro.

Un ulteriore intervento riguarda l’installazione di una risonanza magnetica ad alte prestazioni presso il reparto di radiologia, per un investimento di circa 960mila euro. I lavori termineranno entro novembre 2025 e nel frattempo le attività diagnostiche proseguiranno ininterrottamente grazie all’utilizzo di un’apparecchiatura mobile analoga. Gli interventi sono finanziati con risorse del DL 34/2020 e tramite progetti PNRR Missione 6, per un totale complessivo di circa 3,3 milioni di euro.

La visita della Presidente Stefania Proietti si è inserita nel percorso di ascolto delle esigenze dei professionisti sanitari e dei cittadini, con l’impegno della Regione per rafforzare la sanità territoriale, assumendo personale indispensabile a garantire la continuità dei servizi e investendo in strumenti tecnologici che rendano le cure più accessibili e le prestazioni più tempestive.

Nell’ambito del Piano Sociosanitario regionale, l’ospedale di Branca si colloca come struttura con una visione integrata nella rete ospedaliera, lavorando in coordinamento con gli altri presidi del territorio, promuovendo una sanità vicina al cittadino e attenta alla qualità delle cure. L’acquisizione di nuove figure professionali, già avviata con i medici cardiologi e con concorsi per medici radiologi, si affianca a investimenti su sistemi digitali interoperabili per uniformare le procedure e favorire l’accesso alle prestazioni.

Il presidio ospedaliero di Branca si conferma punto di riferimento nella rete ospedaliera umbra, capace di attrarre anche cittadini di altre regioni e mantenere attivi servizi specialistici, garantendo il proseguimento delle attività sanitarie durante i lavori di adeguamento strutturale e impiantistico in corso.

Il Pronto Soccorso vedrà una riorganizzazione funzionale, con adeguamento degli impianti elettrici, antincendio e dei gas medicali, oltre alla ristrutturazione interna degli spazi, in linea con gli standard di sicurezza e comfort richiesti per rispondere alle esigenze della cittadinanza. Gli interventi edilizi, in fase di avanzamento, includono la sostituzione di tramezzi, pavimenti, controsoffitti e infissi, puntando a garantire percorsi di accesso più funzionali e ordinati all’interno della struttura.

Il rafforzamento dei posti letto di terapia intensiva, previsto con l’adattamento degli spazi dell’emodinamica, rientra nella strategia di potenziamento dell’assistenza in emergenza, così come l’installazione delle nuove apparecchiature diagnostiche consente all’ospedale di migliorare l’offerta dei servizi e ridurre i tempi di attesa per i pazienti.

La visita della Presidente ha rappresentato un’occasione di confronto diretto con i professionisti dei diversi reparti, durante la quale è stata ribadita l’importanza della collaborazione tra istituzioni regionali, direzione ospedaliera e personale sanitario per continuare il percorso di sviluppo della sanità locale. Il rafforzamento tecnologico dell’ospedale, insieme al potenziamento delle risorse umane e alla modernizzazione delle strutture, si inserisce nel piano più ampio di rilancio della sanità regionale, in linea con gli obiettivi del PNRR e delle strategie sanitarie nazionali.

Il percorso di rinnovamento in atto a Branca rappresenta un tassello del piano regionale per garantire qualità e sicurezza delle cure, attraverso interventi mirati e investimenti che mirano a rendere le strutture sanitarie sempre più attrezzate per rispondere ai bisogni dei cittadini, integrando le nuove tecnologie e mantenendo alta la qualità delle prestazioni erogate.

L’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino a Branca continua così a rafforzare la sua posizione all’interno della rete ospedaliera umbra, con un focus sulla centralità del paziente, sulla qualità dell’assistenza e sulla modernizzazione delle dotazioni, proseguendo le attività anche durante gli interventi strutturali, con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e garantire una sanità di prossimità e di eccellenza.