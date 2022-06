Search for: Search Button

Ludoteca, centri estivi e altro ancora: ecco l’estate per gli under 18

Molteplici e articolate su tutte le fasce d’età le proposte di interventi e servizi per bambini, giovani e famiglie nell’estate 2022: a presentarli, questa mattina in conferenza stampa, l’assessore alle Politiche Giovanili, Sociali e all’Istruzione Simona Minelli.

Assistenza per l’integrazione

“Dopo la sperimentazione dello scorso anno e in considerazione degli ottimi riscontri avuti – ha spiegato l’assessore Minelli – viene garantita anche per l’estate 2022 l’estensione del servizio di assistenza all’integrazione, ai bambini e ai ragazzi che già ne hanno beneficiato in ambito scolastico”. L’assistenza scolastica è il servizio reso dal personale educativo nelle scuole: l’educatore, in rapporto uno a uno con il bambino/ragazzo, affianca il personale docente in classe, con l’obiettivo prioritario di favorire l’integrazione nelle diverse attività scolastiche di alunni con riconoscimento di disagio psico/fisico/sensoriale e/o a rischio di esclusione sociale. Nello scorso anno scolastico nel Comune di Gubbio il servizio è stato reso a 75 bambini e ragazzi, dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore, per circa 371 ore settimanali, con un impegno finanziario di circa 325 mila euro, derivanti da fondi europei, con la compartecipazione del bilancio comunale.

“Ad agosto – ha chiarito Minelli – sarà aperto l’avviso per le famiglie interessate a questo servizio per il prossimo anno scolastico: le domande saranno poi valutate da una Commissione multidisciplinare integrata, composta da tecnici del Comune e del Distretto Alto Chiascio dell’USL Umbria1. Dallo scorso anno, in accordo con le famiglie, abbiamo riconosciuto questo servizio di assistenza ad personam oltre la scuola, per le attività estive, per favorire momenti di socialità e di integrazione reale anche ad esempio all’interno dei Centri estivi: una novità molto importante e apprezzata dalle famiglie. In questa estate ne beneficeranno 54 bambini/ragazzi per una spesa di circa 50.000 euro. La spesa per prestazioni sociali rappresenta a nostro parere un indice significativo della qualità della vita delle comunità ed è parte integrante del sistema dei diritti dei cittadini.”