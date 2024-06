Minaccia la madre per estorcerle denaro, arrestano un 23enne

Minaccia la madre – I Carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno arrestato durante la notte un 23enne eugubino, ritenuto responsabile dei gravi reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda ha avuto origine dalla denuncia della madre del giovane, la quale aveva contattato il 112 in preda alla disperazione, non riuscendo più a controllare il figlio che, a causa dei suoi problemi di tossicodipendenza, la minacciava continuamente per estorcerle denaro al fine di acquistare sostanze stupefacenti.

Secondo quanto riferito dalla donna, questi comportamenti sarebbero andati avanti per mesi, costringendola in più occasioni a rivolgersi alle forze dell’ordine per cercare di arginare la situazione ormai insostenibile. Quando i militari sono intervenuti presso l’abitazione della richiedente, il 23enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, li ha aggrediti, dando vita a una breve colluttazione prima di essere finalmente bloccato dai Carabinieri.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato alla Casa Circondariale di Perugia – Capanne, dove rimarrà in attesa del rito direttissimo.

Purtroppo, casi come questo di un giovane tossicodipendente che arriva a compiere atti di violenza e illegalità ai danni dei propri familiari non sono rari, mettendo in luce l’urgente necessità di potenziare i servizi di assistenza e recupero per le persone affette da dipendenze. Solo attraverso un approccio integrato che coniughi misure di repressione del crimine e di sostegno alla riabilitazione dei soggetti coinvolti, sarà possibile affrontare in maniera efficace questa piaga sociale.