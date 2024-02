Panico in città, a Gubbio via Corta, per incendio auto a metano

Fortunatamente, non c’è stata alcuna persona coinvolta nell’incidente. La guidatrice dell’auto era già uscita dal veicolo al momento dell’incendio, evitando così potenziali pericoli. Questo è un promemoria importante per tutti noi sull’importanza della sicurezza e della prontezza in caso di emergenze.

I vigili del fuoco di Gubbio, insieme alla polizia locale della città, erano presenti sul posto. Hanno lavorato insieme per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, garantendo che non ci fossero ulteriori rischi per la comunità.