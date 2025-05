Provoca un incidente e non si ferma all’alt dei Carabinieri, identificato e denunciato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Gubbio hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia un 43enne eugubino, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di aver provocato un incidente stradale ed essere scappato omettendo il soccorso in favore della vittima. Nel dettaglio, durante un posto di controllo, in località Camporeggiano, i militari hanno intimato l’alt ad un’autovettura e un furgone che stavano sorpassando una lunga fila di veicoli incolonnati in un tratto stradale ove non è consentito effettuare tale manovra. La macchina, frenando bruscamente alla vista dei militari, è stata tamponata dal furgone che la seguiva.

Mentre l’auto accostava, il furgone inizialmente accennava anch’esso a fermarsi, ma poi proseguiva nella marcia repentinamente, allontanandosi velocemente dal luogo ove si era verificato il sinistro, in direzione di Umbertide (PG). I militari, dopo aver affidato gli occupanti del veicolo tamponato alle cure dei sanitari del servizio 118 sopraggiunti, hanno avviato immediati accertamenti, anche attraverso il sistema di videosorveglianza della zona, per risalire al numero di targa del furgone e a chi lo avesse nella disponibilità. Poco dopo veniva rintracciato, nell’immediata periferia di Gubbio, il 43enne, identificato quale conducente del mezzo al momento dell’incidente, nonché il furgone da lui guidato occultato all’interno dell’abitazione della proprietaria nonché sua compagna.

I militari hanno appurato che l’uomo si era dato alla fuga perché aveva la patente di guida revocata ed il mezzo era privo dell’assicurazione obbligatoria pertanto, a suo carico, sono stati elevati verbali di contestazione per le numerose violazioni commesse al Codice della strada e contestualmente il furgone è stato posto sotto sequestro. Per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Perugia per la fuga e omissione di soccorso agli occupanti dell’autovettura tamponata a seguito di sinistro stradale con feriti, visto che la passeggera del veicolo ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 gg, in relazione a quanto espressamente sancito dall’articolo 189 (commi 1,6 e 7) del Codice della Strada.