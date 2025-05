A Nocera Scalo nasce il progetto “Crescere Insieme”

Sabato la presentazione, poi biblioteca e letture animate

A Nocera Scalo – Sabato 10 maggio alle ore 10:00, presso la Sala Polifunzionale di Nocera Scalo, verrà presentato il progetto “Crescere Insieme: le buone pratiche”, iniziativa educativa che prosegue il percorso avviato nel 2021 con l’apertura del nido d’infanzia “Un Nido per Crescere”. L’evento sarà seguito dall’inaugurazione di una biblioteca e da sessioni di lettura animata dedicate ai più piccoli.

Il progetto è promosso dal Kiwanis Club di Foligno, che già in passato ha sostenuto la realizzazione del nido attraverso l’erogazione di contributi finalizzati all’acquisto di arredi e materiali didattici. Alla base dell’iniziativa c’è la volontà di garantire un servizio stabile e qualificato per l’infanzia, offrendo spazi in cui bambini da 0 a 6 anni possano crescere in un ambiente stimolante e accogliente. Il sostegno alla genitorialità e il rafforzamento delle competenze educative delle famiglie rappresentano ulteriori obiettivi chiave.

Il progetto si rivolge ai bambini iscritti al nido “Un Nido per Crescere” e alla scuola dell’infanzia “Dominici”, con l’intento di realizzare un’integrazione concreta tra i percorsi educativi 0-3 e 3-6 anni, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 65/2017 sui poli per l’infanzia. Attualmente, i bambini coinvolti sono 24 al nido e 45 alla scuola dell’infanzia.

L’intervento è pensato come una rete educativa stabile in cui bambini e famiglie possano trascorrere del tempo insieme, confrontarsi e partecipare a momenti condivisi con il supporto di professionisti esperti nell’ambito della crescita e dello sviluppo infantile. All’interno di tale cornice si svilupperanno laboratori e attività che rientrano nella promozione delle cosiddette “buone pratiche educative”.

Tra le iniziative proposte, figura il progetto “Nati per Leggere”, che incentiva la lettura ad alta voce sin dalla prima infanzia, riconoscendone i benefici sullo sviluppo cognitivo, emotivo e linguistico dei bambini. Il programma mira a diffondere la lettura in famiglia come strumento essenziale di crescita e relazione.

Sempre sul fronte della lettura, verrà istituita una biblioteca scolastica all’interno del nido e della scuola dell’infanzia. Questa sarà alimentata da donazioni di libri, anche attraverso uno scambio continuo da parte delle famiglie partecipanti. I bambini riceveranno inoltre zainetti con il logo Kiwanis per favorire il prestito librario e abituarsi al concetto di biblioteca come spazio personale e condiviso.

Un’altra area di intervento sarà dedicata alla musica, con il progetto “Nati per la Musica”, finalizzato a valorizzare l’espressione sonora come parte integrante dello sviluppo infantile. Verranno attivati laboratori musicali, creazione di strumenti e momenti formativi sulla relazione tra musica e sviluppo neurologico.

Ampio spazio sarà riservato all’“outdoor education”, approccio pedagogico che integra l’apprendimento con l’esperienza diretta nella natura. Le attività all’aperto avranno lo scopo di avvicinare i bambini agli elementi naturali, stimolando il rispetto per l’ambiente e il desiderio di esplorazione. In questa dimensione, il contesto naturale sarà parte attiva dell’educazione, rafforzando la motivazione all’apprendimento e il legame con il territorio.

Il programma prevede anche incontri con figure professionali del territorio come pediatri, psicologi e nutrizionisti. L’obiettivo è offrire momenti di confronto e approfondimento su temi legati alla genitorialità, tra cui lo sviluppo del linguaggio, l’alimentazione infantile, la gestione dei comportamenti oppositivi e l’utilizzo consapevole dei dispositivi digitali.

Non mancheranno i laboratori di tipo manipolativo, grafico e pittorico, destinati non solo ai bambini ma anche a genitori, nonni e altri adulti di riferimento. Questi momenti avranno la funzione di stimolare la creatività e migliorare l’interazione tra grandi e piccoli, attraverso la condivisione di attività manuali che favoriscono l’espressione delle emozioni.

Tutte le attività saranno condotte da personale qualificato, in grado di gestire dinamiche di gruppo sia ristrette che più ampie, con un’attenzione costante alla qualità dell’interazione educativa. Il progetto intende offrire un modello replicabile di intervento che metta al centro la relazione, la continuità educativa e il benessere dell’infanzia.

Alla realizzazione dell’iniziativa contribuiscono in modo determinante l’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra, il Kiwanis di Foligno e numerosi attori del territorio, impegnati in un lavoro di rete che punta ad arricchire e consolidare l’offerta formativa locale.