Ruba dalla reception dopo aver pagato la stanza, denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Gubbio hanno denunciato in stato di libertà un 33enne del luogo, ritenuto responsabile di furto aggravato ai danni di un albergo del centro storico. L’uomo ha messo in atto un piano tanto audace quanto maldestro: nei giorni scorsi si è presentato presso un hotel di Gubbio come un normale cliente, prenotando una camera.

Dopo essersi registrato e aver saldato il conto, ha atteso la notte per introdursi furtivamente nella reception e sottrarre il denaro custodito all’interno della cassa, circa 500 euro.

A nulla è valsa la repentina fuga la notte stessa: i Carabinieri, infatti, dopo aver acquisito le immagini di videosorveglianza, lo hanno subito riconosciuto. Il 33enne, in effetti, è un soggetto già noto alle Forze dell’ordine in quanto recentemente denunciato per episodi analoghi avvenuti sempre a Gubbio.

Le indagini condotte dai militari hanno permesso di ricostruire l’intera dinamica e procedere con la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica perugina. Durante le attività investigative è emerso inoltre che il furto è stato compiuto mentre il soggetto era sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, violando così le prescrizioni stabilite dal Tribunale di Perugia.