Gubbio ospita il Campionato europeo di automodellismo

Evento atteso: 80 squadre da 14 Paesi dal 3 al 6 settembre

Gubbio, si prepara ad accogliere un appuntamento sportivo di rilievo internazionale. Dal 3 al 6 settembre la città ospiterà il Campionato europeo over 40 di automodellismo, che vedrà la partecipazione di 80 squadre provenienti da 14 Paesi. L’evento, dedicato ai modelli dinamici in scala 1/8 e 1/10, trasformerà Gubbio nella capitale europea del modellismo su pista, portando centinaia di persone tra atleti, tecnici e accompagnatori.

La presentazione ufficiale della manifestazione si è svolta nella Sala Consiliare di Palazzo Pretorio alla presenza dell’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo e del presidente del Club Automodellistico 5 Colli, Giuseppe Agostinelli, promotore e organizzatore dell’iniziativa.

Il programma del campionato prevede gare quotidiane dalle ore 9 alle 18, con le premiazioni in programma sabato 5 settembre. La giornata di domenica 6 settembre è stata riservata come data di recupero in caso di maltempo.

“Sono 80 i piloti già iscritti, ognuno rappresentante una squadra composta da almeno tre persone, a cui si aggiungono familiari e appassionati – ha dichiarato Agostinelli –. Questo significa che la città ospiterà centinaia di partecipanti, creando un grande movimento e visibilità. È un’occasione importante anche per i curiosi e i cittadini che vogliono avvicinarsi a questo sport spettacolare”.

Il presidente del club ha inoltre evidenziato il valore aggiunto rappresentato dalla location: “La pista di Gubbio, che si affaccia su una delle città più belle del mondo, offre una cornice straordinaria per una manifestazione di questo livello”.

L’assessore Colaiacovo ha sottolineato il significato dell’evento per la città: “Siamo lieti di ospitare un appuntamento così rilevante, che darà vita al mese dello sport a Gubbio, culminando con la Notte dello Sport il 5 settembre. L’impegno del Club 5 Colli e dei tanti volontari ha portato Gubbio a distinguersi nel panorama europeo dell’automodellismo. Ogni disciplina ha un valore e questa amministrazione intende sostenerle tutte con determinazione”.

L’evento non rappresenta solo una competizione, ma anche una grande opportunità di promozione territoriale, grazie alla visibilità internazionale garantita dalla partecipazione di numerose delegazioni estere. “Il legame tra sport e comunità – ha concluso Colaiacovo – è uno degli elementi chiave di questa manifestazione, che rafforza l’identità della città e favorisce un turismo sportivo di qualità”.

Con il Campionato europeo di automodellismo, Gubbio si conferma punto di riferimento per gli appassionati del settore, pronta ad accogliere pubblico, curiosi e professionisti.