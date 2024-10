Bartoccini Gioiellerie inaugura nuovo negozio a Gualdo Tadino

Bartoccini Gioiellerie – Il gruppo Bartoccini Gioiellerie ha ufficialmente aperto il suo tredicesimo punto vendita al centro commerciale Porta Nova di Gualdo Tadino, contribuendo così all’espansione del proprio network di negozi. L’inaugurazione, avvenuta a settembre, ha portato alla creazione di tre nuovi posti di lavoro, elevando il numero totale degli occupati a oltre 90 unità tra le varie sedi e la divisione Premiazioni, specializzata nella produzione di trofei per il settore automobilistico e motociclistico a livello europeo e mondiale.

Antonio Bartoccini, presidente dell’azienda, ha dichiarato: “Abbiamo investito in un’area dell’Umbria dove non eravamo ancora presenti e i risultati iniziali sono molto promettenti. Sono convinto che questo investimento continuerà a darci grandi soddisfazioni”. La nuova apertura rappresenta un passo significativo nel piano di sviluppo commerciale del gruppo, che dal 1964 è attivo nel settore della gioielleria, iniziando con un piccolo negozio a Perugia.

Il nuovo punto vendita si estende su una superficie di 90 metri quadrati e presenta un layout simile agli altri negozi del gruppo. L’assortimento comprende una vasta gamma di articoli, dalla gioielleria classica a quella più alla moda, con un focus particolare sui corner di brand rinomati come Pandora e Swarovski. Oltre ai gioielli, i clienti possono trovare anche argenteria, orologi e un reparto dedicato ai diamanti naturali e all’oro da investimento.

Bartoccini ha sottolineato l’importanza della continua crescita del gruppo, che negli anni ha ampliato la propria rete con aperture in diverse città tra cui Trevi, Città di Castello, Spoleto, Assisi, Corciano, Gubbio, Terni, e il centro di Perugia. Nel 2023, l’azienda ha esteso la sua presenza anche fuori dalla Umbria, aprendo un negozio al centro commerciale Cuore Adriatico di Civitanova Marche.

La strategia di espansione di Bartoccini Gioiellerie si basa su un modello di business che punta su qualità e varietà dell’offerta, insieme a un servizio clienti attento e personalizzato. L’azienda ha saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato, mantenendo un forte legame con il territorio e rispondendo alle esigenze dei consumatori.

Con l’inaugurazione di questo nuovo negozio, Bartoccini non solo rafforza la sua presenza nel settore della gioielleria, ma contribuisce anche allo sviluppo economico locale, creando nuove opportunità di lavoro e ampliando l’offerta commerciale della zona. I clienti del centro commerciale Porta Nova possono quindi aspettarsi una proposta di valore che unisce tradizione e innovazione, confermando la reputazione del gruppo come uno dei leader nel mercato della gioielleria in Italia.

La nuova apertura rappresenta un passo importante non solo per Bartoccini, ma anche per la comunità di Gualdo Tadino, che beneficia di un’ulteriore opportunità di shopping e di servizi. L’azienda non ha intenzione di fermarsi qui e ha già in programma ulteriori sviluppi futuri, rafforzando così la sua posizione nel panorama commerciale regionale e nazionale.