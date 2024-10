Risparmio Casa inaugura a Gualdo Tadino, 12 giovani assunti

Risparmio Casa inaugura – Il 2 ottobre 2024, Risparmio Casa ha inaugurato un nuovo punto vendita a Gualdo Tadino, in via Vittorio Veneto 15, occupando lo spazio precedentemente adibito ad Eurospin. Questa apertura segna un importante passo avanti per il gruppo, fondato a Roma nel 1987, che ora conta 178 negozi tra Italia, Svizzera e Malta. Il nuovo punto vendita, il 8° in Umbria, si estende su una superficie di 1000 metri quadrati e ha l’obiettivo di servire una clientela di oltre 16.000 abitanti dei comuni circostanti, tra cui Fossato di Vico, Nocera Umbra e Valfabbrica.

L’espansione della catena, che opera esclusivamente in Italia, è testimoniata dal continuo aumento della soddisfazione dei clienti. La formula di Risparmio Casa si basa sulla vicinanza al cliente e su un ampio assortimento di prodotti offerti a prezzi contenuti, un principio che guida il gruppo nella sua strategia commerciale. L’azienda ha come missione fondamentale quella di garantire risparmi tangibili a tutti, permettendo anche a chi ha disponibilità economiche limitate di accedere a centinaia di offerte.

Risparmio Casa ha conquistato il mercato nazionale e ha esteso la sua influenza anche in Svizzera e Malta, grazie a una proposta diversificata che assicura un ottimo rapporto qualità-prezzo. La catena offre un assortimento di oltre 25.000 referenze, con più di 3.000 articoli disponibili a meno di 2 euro. Questa selezione comprende anche oltre 8.000 prodotti stagionali e 25 linee a marchio privato, che spaziano dalla pulizia domestica alla bellezza e all’igiene personale, includendo anche casalinghi, tessile, giocattoli, pet-food e articoli per animali, nonché accessori per auto e piccoli elettrodomestici.

Il nuovo negozio di Gualdo Tadino si propone di diventare un punto di riferimento per gli acquisti dedicati alla casa e alla persona. Per gestire il punto vendita, sono stati assunti 12 giovani con un’età media di circa 30 anni, tutti provenienti dalla comunità locale. Questa iniziativa non solo crea nuove opportunità di lavoro, ma prevede anche un programma di formazione per sviluppare talenti, un aspetto cruciale per la crescita del gruppo.

Inoltre, Risparmio Casa ha deciso di sostenere come sponsor i “Giochi delle Porte”, una tradizionale manifestazione locale di grande importanza, dimostrando così il proprio impegno nei confronti del territorio.

Il nuovo punto vendita, dotato di un ampio parcheggio gratuito, è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00, offrendo ai clienti un servizio comodo e accessibile.

La continua espansione di Risparmio Casa non solo contribuisce a migliorare il panorama commerciale locale, ma crea anche opportunità di impiego per i giovani del territorio, con l’obiettivo di instaurare un legame forte e duraturo con la comunità di Gualdo Tadino e delle aree limitrofe.