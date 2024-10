Ospedale Branca riceve elettrocardiografo, è donazione Anaca

Ospedale Branca riceve elettrocardiografo – L’Ospedale di Branca ha ricevuto un nuovo elettrocardiografo grazie alla donazione dell’Anaca (Associazione Nuova Assistenza Cardiopatici) di Gualdo Tadino, destinato al Centro di Riabilitazione Cardiologica, collegato al reparto di Cardiologia e alla Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (Utic). L’elettrocardiografo, un dispositivo portatile basato su tablet, permette la registrazione e visualizzazione di tracciati a 9 o 12 derivazioni ed è dotato di tecnologie avanzate che consentono di memorizzare, rivedere e modificare i dati dei pazienti. Il sistema permette anche la trasmissione wireless dei dati tramite reti mobili e Wi-Fi, offrendo inoltre la possibilità di esportare i dati su chiavetta USB.

Il nuovo strumento, che è stato donato martedì 1° ottobre 2024, rappresenta un’importante aggiunta alle attrezzature già in uso nella Riabilitazione Cardiologica. Esso potrà essere utilizzato in caso di emergenze o qualora le apparecchiature attuali dovessero subire malfunzionamenti, garantendo così continuità e affidabilità nella cura dei pazienti cardiopatici.

La cerimonia di donazione ha visto la partecipazione di diverse figure di spicco. Presenti all’evento erano Teresa Tedesco, direttrice del Presidio Ospedaliero di Branca, Carlo Crocetti, presidente dell’Anaca, Euro Capponi, direttore del reparto di Cardiologia e Utic di Branca, Silvia Martinelli, responsabile del Centro di Riabilitazione Cardiologica, e Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino.

Durante l’incontro, la dottoressa Tedesco ha voluto esprimere la propria gratitudine nei confronti dell’associazione Anaca per il costante supporto offerto alla struttura. Ha sottolineato come questa donazione rappresenti un ennesimo segno della vicinanza dell’associazione alle esigenze del Centro di Riabilitazione Cardiologica, dimostrando una collaborazione proficua e continua tra il settore sanitario e il volontariato locale.

L’elettrocardiografo donato è particolarmente prezioso per la sua versatilità e facilità di utilizzo, essendo un dispositivo leggero, portatile e dotato di un’interfaccia intuitiva. Grazie alla capacità di acquisire rapidamente tracciati ECG e di trasmetterli immediatamente ai medici, si potrà migliorare l’efficienza del lavoro clinico e la tempestività nell’intervenire su eventuali complicanze cardiache. Il dispositivo si configura come una risorsa tecnologica all’avanguardia, capace di supportare efficacemente le attività del centro di riabilitazione e di ridurre i tempi di attesa nelle diagnosi e nei trattamenti.

Il presidente dell’Anaca, Carlo Crocetti, ha ribadito l’importanza di sostenere il sistema sanitario locale, in particolare per quanto riguarda la cura delle malattie cardiache, che rappresentano una delle principali cause di mortalità. Ha inoltre confermato l’impegno dell’associazione nel continuare a collaborare con l’ospedale di Branca per migliorare le condizioni di assistenza ai pazienti.

Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha elogiato l’iniziativa, sottolineando come la collaborazione tra associazioni di volontariato e strutture ospedaliere sia fondamentale per garantire una sanità di qualità, soprattutto in un territorio come quello eugubino-gualdese, dove la solidarietà e il senso di comunità rivestono un ruolo centrale.

Questa donazione rappresenta quindi non solo un arricchimento tecnologico per l’ospedale, ma anche un simbolo della stretta collaborazione tra il sistema sanitario e le organizzazioni della società civile, unendo le forze per garantire una migliore qualità della vita ai pazienti cardiopatici.