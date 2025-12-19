Percorso biomedico attivo al Mazzatinti per gli studenti umbri

Il liceo di Gubbio unico nel territorio con la curvatura biomedica
Il Polo Liceale “Mazzatinti” di Gubbio si conferma un punto di riferimento formativo per l’intero territorio dell’Umbria nord‑orientale e per i comuni marchigiani limitrofi, grazie all’attivazione del percorso di “Biologia con curvatura biomedica”. Una proposta didattica che rappresenta una vera e propria opportunità strategica per gli studenti del triennio, selezionata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito delle scuole autorizzate a sperimentare questo modello innovativo.
Il percorso nasce per offrire agli studenti un orientamento più consapevole verso le professioni sanitarie e scientifiche, integrando lezioni teoriche e attività pratiche in strutture ospedaliere e sanitarie del territorio. La parte in aula approfondisce temi di anatomia, fisiologia e patologia, fornendo basi solide per chi desidera proseguire gli studi in ambito medico o biotecnologico. Accanto ai docenti del liceo, intervengono medici ed esperti grazie alla collaborazione con la Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che garantisce un collegamento diretto con il mondo professionale.
Il percorso, riconosciuto all’interno del piano di studi, prevede il rilascio di un attestato allegato al diploma, utile per documentare competenze e attività svolte. Non si tratta di un semplice progetto extracurricolare, ma di una vera sperimentazione nazionale regolata dall’articolo 11 del D.P.R. 275/1999 e resa possibile dal Decreto Ministeriale n. 180 del 5 settembre 2024. Una cornice normativa che conferisce al Mazzatinti un ruolo di primo piano nella sperimentazione di modelli didattici avanzati.
L’attivazione della curvatura biomedica risponde alla crescente richiesta degli studenti di percorsi che uniscano teoria e pratica, offrendo un contatto diretto con professionisti e contesti reali.
Il liceo, con questa proposta, rafforza la propria identità di istituto capace di anticipare i bisogni formativi del territorio e di accompagnare i giovani verso scelte post‑diploma più consapevoli, come riporta il comunicato dell’I.I.S. “G. Mazzatinti”.
