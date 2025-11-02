Matteo Salvini a sorpresa alla Mostra del tartufo bianco di Gubbio

Visita informale e saluti durante il talk con Eleonora Riso

Un fuori programma inatteso ha animato la serata di sabato a Gubbio, nel corso della 44ª edizione della Mostra mercato nazionale del tartufo bianco. Durante il talk “Gubbio, terra di tartufo”, ospitato nel padiglione degli show cooking di piazza San Giovanni, ha fatto la sua comparsa, in visita privata, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L’arrivo del leader della Lega, accompagnato dal sindaco Vittorio Fiorucci, ha colto di sorpresa il pubblico e gli ospiti presenti all’incontro, tra cui la vincitrice di Masterchef Italia Eleonora Riso e la direttrice dell’Associazione nazionale Città del Tartufo, Antonella Brancadoro.

In tenuta informale e con atteggiamento rilassato, Salvini ha portato il proprio saluto ai partecipanti e agli organizzatori della manifestazione, esprimendo parole di sincero apprezzamento per Gubbio, per l’accoglienza ricevuta e per la qualità dei prodotti locali. Il ministro ha raccontato di aver trascorso alcune ore tra i padiglioni della mostra, fermandosi a salutare espositori e visitatori, e di aver assaggiato alcune specialità tipiche a base di tartufo.

Tra curiosità e sorrisi, Salvini ha confidato di essere attualmente sottoposto a una “dieta ferrea”, promettendo tuttavia di gustare presto la scorta di tartufi eugubini che porterà con sé al termine del soggiorno in Umbria, dove si trova per trascorrere il ponte di Ognissanti.

L’intervento, breve ma molto applaudito, ha dato un tocco di sorpresa a una serata già densa di appuntamenti. Il talk, dedicato alla promozione del tartufo e del patrimonio gastronomico locale, ha visto momenti di confronto tra esperti, produttori e rappresentanti delle Città del Tartufo, con degustazioni e dimostrazioni culinarie che hanno attirato un folto pubblico.

La 44ª edizione della Mostra mercato del tartufo bianco di Gubbio, organizzata dal Comune in collaborazione con la rete privata coordinata da GAU, prosegue oggi, domenica, con un ricco programma di eventi, showcooking e incontri dedicati alla cultura del tartufo e alla valorizzazione delle eccellenze umbre. L’atmosfera vivace e l’alta affluenza di visitatori hanno confermato ancora una volta il successo della manifestazione, diventata un appuntamento fisso nel calendario autunnale della regione.

La manifestazione tornerà anche nel weekend dell’8 e 9 novembre con nuove iniziative, tra cui il ritorno del Tartufo Street Food, l’evento enogastronomico che anima i balconi di corso Garibaldi con degustazioni itineranti e piatti creativi ispirati al prezioso tubero.

L’arrivo inaspettato del vicepresidente del Consiglio ha dato ulteriore visibilità alla mostra, contribuendo a sottolineare il ruolo di Gubbio come una delle capitali italiane del tartufo bianco e meta privilegiata per turisti, gourmet e appassionati del buon cibo. Un incontro casuale, quello tra la politica e la gastronomia, che ha reso la serata ancora più memorabile.