Gualdo Tadino conquista Rai 2 con Teo Mammucari

“Lo Spaesato” racconta il cuore autentico dell’Umbria

Gualdo Tadino si prepara a vivere una serata di grande visibilità nazionale: lunedì 3 novembre alle 21.20 su Rai 2, la cittadina umbra sarà protagonista della nuova puntata di “Lo Spaesato”, il format condotto da Teo Mammucari che mescola comicità e racconto popolare.

Il conduttore, con il suo stile diretto e affettuoso, si immerge nella quotidianità gualdese, esplorando piazze, mestieri, tradizioni e volti che compongono l’identità del luogo. Non si tratta di una semplice visita, ma di un vero e proprio viaggio emotivo, dove ogni incontro diventa occasione per scoprire storie, passioni e piccoli misteri locali.

Tra i protagonisti della puntata, spiccano Alberto il tartufaio, custode di segreti del sottobosco, e Giuseppe, uno “stripper” fuori dagli schemi. Ma l’attenzione si concentra su una voce che circola tra gli abitanti: una pantera nera si aggirerebbe nei dintorni, alimentando timori e curiosità. Mammucari, con ironia e spirito d’avventura, raduna una squadra di “eroi locali” per affrontare l’enigma.

Non mancano momenti di tenerezza, come l’incontro con nonna Vittoria, tifosa appassionata, che riceve una sorpresa speciale: la visita di un campione calcistico. Il programma, adattamento italiano del celebre “Comedy on the edge”, riesce a valorizzare il territorio con leggerezza e profondità, trasformando Gualdo Tadino in un palcoscenico di emozioni e umanità.