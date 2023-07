Notti sotto le stelle, giochi, tornei e laboratori: torna l’Estate Ragazzi

Con la bella stagione torna anche l’Estate Ragazzi, una rassegna pensata e organizzata per ragazze e ragazzi tra 11 e 16 anni, da giugno ad agosto, con incontri e laboratori gratuiti che si terranno presso lo Spazio GiP all’ex palestra di San Pietro e in altri luoghi cittadini.

Il programma proposto dal Comune di Gubbio nell’ambito della co-progettazione dei servizi e interventi sociali con il raggruppamento temporaneo di imprese di cui ASAD è capofila, in collaborazione con i volontari del Servizio Civile Universale e realtà del Terzo Settore del territorio.

Dalla rigenerazione urbana alla scrittura della canzone, dalla creazione di un corto animato alla fotografia, passando per tornei di giochi da tavolo, tornei sportivi e una escursione con notte sotto le stelle: gli adolescenti del territorio dell’intera Zona Sociale 7 avranno la possibilità di trascorrere parte del loro tempo libero, sperimentando le proprie abilità e scoprendo nuove passioni, attraverso piccole e grandi avventure.

“Sappiamo bene – sottolinea l’assessora al Welfare e alle Politiche giovanili Simona Minelli – quanto sia importante in adolescenza trascorrere del tempo con altri coetanei: l’incontro con gli amici fa parte di una sano percorso di crescita, e farlo aprendosi a nuove esperienze può essere ancora più costruttivo e stimolante. Abbiamo per questo pensato ad attività diverse, manuali, giocose e divertenti, ma anche in grado di avvicinare i ragazzi a nuove conoscenze, con altri giovani in veste di esperti e di guida. Le attività avranno come base lo spazio dell’ex palestra di San Pietro e saranno trasferite al complesso sportivo di Madonna del Ponte dal 7 all’11 agosto. Attività esterna anche tra il 12 e 13 agosto con “Notte sotto le stelle”, una due giorni con escursione e pernottamento incluso, presso il rifugio CAI “Buca D’Ansciano”.

Tutte le attività sono gratuite, previa iscrizione. Speriamo che le famiglie e i ragazzi sappiano cogliere queste opportunità positive per stare insieme. Un ringraziamento particolare va ai volontari del Servizio Civile, all’Associazione Quartiere di San Pietro, a Terracomunica, alla Sezione CAI di Gubbio, al Circolo ANSPI di Madonna del Ponte. Grazie inoltre agli esperti, Marianna Riccardini, Katia Martini e Luigi Cappannelli”.

Il programma Estate Giovani, così come il Gubbstock Festival che si terrà il prossimo 2 e 3 agosto, beneficia del co-finanziamento del Fondo Nazionale Politiche Giovanili – anno 2022, – Intesa n. 77/CU/2022 tra Regione Umbria e Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale.

Di seguito il programma dettagliato delle iniziative per i mesi di luglio ed agosto:

dal 17 al 21 luglio – 9:30 -12:30 “Anima In Azione”

Laboratorio di creazione di un corto animato con Marianna Riccardini. I ragazzi creeranno una per realizzare un corto-animato mediante alcune tecniche che verranno affrontate durante il laboratorio (disegno animato, stopmotion, collage animato). Il tema che i ragazzi dovranno interpretare sarà: cos’è per loro la passione. Tutto si svolgerà allo Spazio GIP – Ex palestra di San Pietro.

dal 24 al 26 luglio – 16:00 -19:00 “Attraverso la macchina fotografica”

Laboratorio di educazione all’immagine a cura di Terracomunica allo Spazio GIP – Ex palestra di San Pietro. Per tre giorni i ragazzi saranno accompagnati attraverso diverse tecniche all’esplorazione dell’immagine in rapporto con la natura e con ciò che li circonda.

27 e 28 luglio – 16:00 -19:00 “Alla scoperta dei giochi da tavolo”

Due pomeriggi di gioco e costruzione giochi da tavolo sia all’interno che all’esterno dello Spazio GIP – Ex palestra di San Pietro con Katia Martini.

dal 7 all’11 agosto – 8:30 – 12:30 “Olimpiadi dei ragazzi”

Settimana all’insegna dello sport e del gioco a squadre presso Circolo ANSPI Madonna del Ponte con Luigi Cappannelli. Durante le mattinate i ragazzi dopo l’accoglienza svolgeranno giochi sportivi di gruppo di vario genere e giochi d’acqua.

12 e 13 agosto “Notte sotto le stelle”

Passeggiata in compagnia del CAI Gubbio e pernottamento nel rifugio. Partenza ore 16.00, ritrovo al parcheggio del cimitero. Passando per Madonna del Sasso arriveremo al Parco di Coppo dove i ragazzi faranno una piccola esperienza guidata di “Forest bathing”. Si farà cena all’aria aperta e dopo la visione delle stelle si tornerà al rifugio per pernottare. Rientro previsto la mattina seguente.

E’ possibile iscriversi gratuitamente ad uno o più delle iniziative in programma tramite profili social dell’Informagiovani (facebook o Instagram), via Whatsapp o via email a progettogiovani@comune.gubbio.pg.it indicando nome, cognome e numero di telefono.

Per info: 075 9237292 – Whatsapp 3458671350