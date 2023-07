Sicurezza e controlli, arrivano dieci telecamere

Dieci telecamere di videosorveglianza installate nel centro storico allo scopo di garantire maggiore tutela alle persone, salvaguardare il patrimonio cittadino e scoraggiare eventuali fenomeni di vandalismo: questo prevede la delibera adottata ieri dalla giunta comunale, che, attingendo a fondi di bilancio, dà seguito concretamente agli impegni assunti dall’amministrazione in tema di sicurezza .

“Un’azione forte e concreta – sottolinea il sindaco Stirati – che mette in campo quest’anno oltre 50mila euro e procederà nei prossimi anni dando seguito alle sollecitazioni ricevute e agli impegni che ci siamo presi con le cittadine e i cittadini”.

Le telecamere previste dal progetto verranno installate in Piazza Oderisi/Via Cairoli, via Mazzatinti/Piazzale Frondizi, Largo S.Francesco/Piazza Quaranta Martiri, Piazza Quaranta Martiri/Via Cavour, Piazza Quaranta Martiri (Giardini piccoli), Piazza Bosone, Piazza Giordano Bruno, Via Savelli/Via Baldassini, Corso Garibaldi/Via Dante, Via Savelli/Via Dante. Saranno dunque coperte le vie e piazze più centrali del centro storico, caratterizzate più frequentemente da raduni di persone, manifestazioni culturali, musicali e altri eventi. Le strutture di ripresa saranno integrate nel contesto architettonico della città storica e verranno installate in modo da avere il minimo impatto visivo sull’ambiente circostante.

L’impianto di videosorveglianza e il suo utilizzo saranno naturalmente conformi a tutte le normative legate alla privacy e manterranno sotto controllo le aree monitorate 24 ore su 24, effettuando riprese sia diurne che notturne, mentre il sistema di registrazione manterrà le immagini registrate per sette giorni, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria in relazione a eventuali reati. La centrale operativa destinata alla gestione e all’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza verrà allestita presso il Comando di Polizia Municipale in un ambiente chiuso e accessibile solo agli autorizzati, e l’accesso alle immagini sarà consentito a soggetti individuati e specificatamente autorizzati.