A Gualdo Tadino aprono nuove attività commerciali, il taglio del nastro

Da lunedì 18 maggio anche a Gualdo Tadino, come nel resto d’Italia, le attività commerciali e i pubblici esercizi sono ripartiti. Il Sindaco Massimiliano Presciutti, ha voluto mandare un messaggio di augurio e vicinanza a tutti i gestori, a tutti gli imprenditori e ai loro lavoratori che in questo periodo hanno fatto grandi sacrifici: “è stato molto duro, con le attività chiuse, i dipendenti preoccupati, con l’incertezza e la paura sanitaria.

Adesso si apre un nuova stagione, una fase che è ancora molto delicata, ma siamo tutti pronti a guardare avanti”. Il Primo cittadino poi continua: “sono stato particolarmente onorato di partecipare al taglio del nastro di una nuova attività commerciale, Moda Fashion, mentre un’altra, Gargotta Burger & Pinsa, sarà inaugurata a fine mese. Un segnale positivo, di chi decide di investire, anche da fuori, nel nostro territorio. Un simbolo di speranza e rinascita”.

Gerardina Consiglio e Veronica Biondi, origini casertane, sono le titolari del nuovo negozio “Moda Fashion”, stile sportivo, casual uomo-donna, calzature e bigiotteria, inaugurato lo scorso 18 maggio, con un taglio del nastro rigorosamente a distanza, alla presenza del primo cittadino. Mentre il 31 maggio, a tagliare il nastro tricolore, sarà la volta del take away Gargotta Burger & Pinsa, di Alessandro Pierini di Gubbio, che aprirà in centro storico, in Via Mazzini.