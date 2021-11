Assisi e Gualdo Tadino al Palio dei Comuni al San Paolo di Montegiorgio

Due comuni umbri invitati al Palio dei Comuni, un palio straordinario e un grande spettacolo colmo di quell’ agonismo e di quella magia che solo la passione popolare e i grandi interpreti del trotto sanno dare. Assisi e Gualdo Tadino saranno il pista all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio carichi di voglia di vincere e di promuovere il loro territorio. Gualdo Tadino e Assisi sono ambedue della provincia di Perugia. Il Comune di Assisi ha vinto la seconda edizione del Palio dei Comuni, nel 1990, con Linzatao guidato da Giancarlo Baldi e si è aggiudicato il terzo posto nel 2012 con Omera Win Sm.

Il Comune di Gualdo Tadino ha nel suo palmares un secondo posto ottenuto l’anno scorso con Vanesia EK e un terzo posto nel 2018 sempre con Vanesia EK. Ed ecco il commento del sindaco Massimiliano Presciutti, accompagnato dal vicesindaco Fabio Pasquarelli, alla prima riunione del Palio per presentare ai Comuni la XXXIII° edizione, che si disputerà domenica 14 novembre: «Noi faremo di tutto per portare al Palio un cavallo di nostra scelta, come è nostra abitudine. Siamo soddisfatti della nostra esperienza al Palio, visti i due piazzamenti importanti con Vanesia EK nel 2018 e nella scorsa edizione. E’ una bellissima avventura e ci siamo trovati sempre molto bene qui a Montegiorgio. È una giornata di festa. Torniamo molto volentieri al Palio e faremo di tutto per onorare questa manifestazione».

Ecco i 24 comuni invitati al XXXIII° Palio dei Comuni. Provengono tutti dal Centro Italia. Il comune di Castelfrentano dalla provincia di Chieti (Abruzzo). Il comune di Montechiarugolo, in provincia di Parma (Emiliaromagna). Sedici comuni dalla provincia di Fermo (Marche): Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla D’ete, Magliano Di Tenna, Massa Fermana, Montappone, Monte Urano, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto Sant’elpidio, Rapagnano, Sant’elpidio A Mare, Servigliano. Quattro comuni dalla provincia di Macerata: Civitanova Marche, Corridonia, Mogliano, Recanati. E due comuni dalla provincia di Perugia (Umbria): Assisi e Gualdo Tadino .

L’ufficio tecnico (Mirko Marini e Flavio Procaccini dettoTito) e la famiglia Mattii quest’anno ha deciso di invitare solo 24 comuni per poter proporre cavalli di qualità, visto che il Palio è una corsa Gruppo 1. Già da un po’ i comuni si stanno muovendo per presentarsi al Palio, in programma per domenica 14 novembre, con un portacolori che abbia delle chance. Stanno cercando in tutta Europa e presso scuderie avvezze a partecipare e vincere nei prestigiosi gran premi italiani e europei. Se diamo un’occhiata all’Albo d’Oro del Palio vediamo che il comune in testa è Fermo che si è già aggiudicato 5 edizioni: nel 2005 con Pegasus Boko, nel 2006 con Opal Viking, nel 2007 con Torvald Palema S e nel 2012 e 2013 con Mack Grace SM.

Al secondo posto troviamo Montegiorgio e Montegranaro, ambedue con 4 vittorie. Montegiorgio ha vinto nel 2008 e nel 2009 con Opal Viking, nel 2019 (con Cokstile) e nel 2020 (con Chief Orlando). Montegiorgio, il comune ospitante, visto che il San Paolo si trova a Piane di Montegiorgio, è fino al 14 novembre il detentore del Palio. Come già detto anche Montegranaro vanta 4 vittorie al Palio: nel 1996 con Crowning Classic, nel 2001 con Sugarcane Volo, nel 2003 con Java Darke e nel 2010 con Mack Grace SM. Magliano di Tenna, Monte San Giusto e Monte Urano sono a quota 3 vittorie. Il comune di Magliano di Tenna ha vinto nel 1989 (la prima edizione del Palio) con il cavallo Einstein, nel 2015 con Zorro Foto e nel 2016 con Pascià Lest. Monte San Giusto ha vinto nel 1995 con Bolets Igor/1997 con Dryade des bois e nel 2004 con Infant du Bossis.

Monte Urano ha inciso il suo nome nell’albo del Palio nel 1998 con Louise Laukko e nel 2017 e 2018 con Peace of Mind. Il Comune di Montappone e di Porto Sant’Elpidio hanno vinto 2 volte. Montappone centra il primo posto nel 1994 con Bahama e nel 2014 con Mack Grace SM, Porto Sant’Elpidio invece nel 1992 con Merlango Dra e nel 2011 con Linda di Casei. Con una sola vittoria Assisi (1990 con Linzatao), Civitanova (1999 con Moni Maker), L’Aquila (nel 2002 con Tinak Mo), Mogliano (1991 con Miss Baltic), Rapagnano (1993 con Park Avenue Kathy) e Torano Nuovo ( nel 2000 con Turno Gas).

