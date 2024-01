Celebrazione del Settecentenario Morte del Beato Angelo

Titolo: Celebrazione del Settecentenario della Morte del Beato Angelo: Un Anno di Ricordi e Impegno Comunitario a Gualdo Tadino

Sottotitolo: La comunità di Gualdo Tadino si unisce per commemorare il suo patrono, il Beato Angelo, e prende un impegno significativo per sostenere i bambini colpiti dalla guerra.

Parole chiave: Gualdo Tadino, Beato Angelo, Settecentenario, Sindaco Massimiliano Presciutti, Cardinale Mauro Piacenza, Terra Santa, Hogar nino Dios, Betlemme, Comunità, Guerra, Bambini, Premio Beato Angelo, Avis “Adriano Pasquarelli”, Pierdomenico Matarazzi, Alfredo Frillici.

Articolo:

Il 15 gennaio, la città di Gualdo Tadino ha onorato il suo patrono, il Beato Angelo, in occasione del settecentenario della sua morte. Questa celebrazione ha segnato l’inizio di un anno di eventi e iniziative per ricordare la vita e l’eredità del Beato Angelo.

Per questa straordinaria occasione, il programma delle tradizionali cerimonie è stato modificato per accogliere le numerose autorità civili, militari e religiose che sono accorse in città. Tra gli ospiti illustri, il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha accolto il Cardinale Mauro Piacenza, Penitenziere Maggiore, in Sala Consiliare per un ricevimento ufficiale.

Durante il ricevimento, è stato effettuato un collegamento con la “Hogar nino Dios” di Betlemme, una delle due strutture che la comunità di Gualdo Tadino sosterrà quest’anno. Questo gesto simbolizza l’impegno della comunità nel sostenere i bambini che vivono la guerra come un orrore quotidiano.

Il Sindaco Presciutti ha sottolineato l’importanza di questo anno per la città, definendolo un “anno storico”. Ha espresso la speranza che questo anno segni una ripartenza comunitaria e fratellanza, e un desiderio di convivenza pacifica.

Dopo la Messa pontificale presso la Basilica di San Benedetto, è stata consegnata al Cardinale Piacenza una pergamena a triplice firma, che sancisce l’impegno della comunità di Gualdo Tadino a sostenere i bambini provati dalla guerra in Israele. Questa pergamena sarà poi portata all’attenzione di Papa Francesco.

Inoltre, durante la cerimonia, è stato consegnato il premio Beato Angelo, riconoscimento che la città conferisce a quegli avisini che hanno superato la soglia delle cento donazioni. Quest’anno, il premio è andato a Pierdomenico Matarazzi e Alfredo Frillici.

In conclusione, la celebrazione del settecentenario della morte del Beato Angelo non è solo un momento di ricordo, ma anche un’occasione per la comunità di Gualdo Tadino di unirsi e impegnarsi in un’azione concreta di sostegno a chi ne ha più bisogno.