Il Rugby Gubbio continua a crescere. La capolista Romagna R.F.C. passa al Coppiolo.

Che non sarebbe stata una partita facile i ragazzi di coach Joe McDonnell lo sapevano, il Romagna R.F.C. è in testa alla classifica del girone e infatti il risultato finale, 52-8 per gli ospiti, dimostra la superiorità della squadra cesenate, molto concreta ed efficace.

9 mete per il Romagna, 1 per il Rugby Gubbio, segnata nel secondo tempo da un ottimo Samuel Giacomini che buca la difesa avversaria schiacciando la palla.

Un calcio di punizione messo a segno da Riccardo Tomassoli nel primo tempo completa gli 8 punti degli eugubini.

L’analisi a caldo di coach McDonnell dopo la partita: “Complimenti al Romagna, con i loro 52 punti hanno dimostrato di meritare il primo posto in classifica in questo Campionato di Serie B, noi abbiamo giocato bene, rispettando il piano di gioco che ci eravamo prefissati.

Il Romagna lo scorso anno era in Serie A, noi in Serie C, noi stiamo migliorando e crescendo partita dopo partita, rispettando gli obiettivi che ci siamo dati per questa stagione. Ogni partita acquisiamo esperienza e fiducia, dobbiamo avere pazienza e lavorare un po’ di più in allenamento, senza dimenticare mai l’obiettivo di fine Campionato. Dall’inizio stagione abbiamo migliorato il nostro piano di gioco, l’approccio alle partite e gli allenamenti, piano piano stiamo andando avanti. Sono contento dei ragazzi che sono entrati dalla panchina, sia che giochi 80 minuti o 10, è importante entrare con lo spirito e la voglia giusta. Samuel ha segnato una bellissima meta, abbiamo creato due o tre buone opportunità, come ho detto dobbiamo lavorare un po’ di più per capitalizzare il nostro gioco dopo 5-6 fasi e segnare più mete. Ottima prestazione anche dei due nuovi giocatori in campo, Francesco Giorgini e Jonathan Scarpa, il loro contributo è stato fondamentale, fortunatamente ora indossano la maglia del Rugby Gubbio! Prossima sfida a Jesi, quasi un derby, è importante continuare per la nostra strada e forse riusciremo a mettere in tasca una vittoria”.

Per il Rugby Gubbio è stato premiato Man Of The Match Federico Sonini, il premio è stato offerto dall’Azienda Agricola Coldibetto, che ringraziamo per essere sempre vicini al Club.

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Riccardo Tomassoli, Francesco Lorenzi, Francesco Giorgini, Lorenzo Crotti (vC), Giovanni Di Fiore, Davide Gioè, Ion Puica, Alessio Merangola (C), Federico Sonini, Ayoub Mafrouh, Gabriele Micale, Sebastiano Capannelli, Samuel Giacomini, Luigi Pretotto, Giuseppe Casagrande, Franco Valenza, Marco Cecchetti, Jonathan Scarpa, Michele Sciamanna, Roberto Rogari, Mustapha Bouziane e Alessio Branco.

Insieme a coach Joe McDonnell gli assistenti allenatore Lucio Sollevanti, Paolo Menichetti, Daniele Fiorucci e Mirco Pauselli.

A San Benedetto del Tronto è scesa in campo l’U16 (Gubbio/Foligno/Perugia) che ha perso 24-12.

Vittoria invece per i Centauri U18 che sul campo di Terni hanno vinto per 33-0 contro l’Ascoli.

Prossimo partita per la Serie B del Rugby Gubbio a Jesi, domenica 21 gennaio, calcio d’inizio ore 14:30.

A seguire serata del Club Rugby Gubbio presso il Centro Servizi Santo Spirito con tutti i tesserati, amici e familiari.

Un ringraziamento particolare al pubblico venuto a tifare per i nostri ragazzi, nonostante la giornata fredda.