Centro “Il Germoglio” bloccato, richieste risposte urgenti

Rifare Gualdo denuncia immobilismo della Giunta Presciutti

La vicenda del trasferimento del Centro Socio Riabilitativo Il Germoglio resta senza esito a oltre due anni dall’annuncio del sindaco Presciutti e della sua Giunta, che avevano definito l’operazione urgente e imminente. Secondo il comunicato di Rifare Gualdo, nonostante verbali, delibere, contratti di comodato e accordi con la USL, nessun passo concreto è stato compiuto. L’immobile dell’ex Carcere di Palazzo Ceccoli, affidato da quasi due anni al CSS srl, non ha visto alcuna attività avviata, mentre l’Amministrazione si era impegnata a pagare 22 mila euro di IMU per l’Istituto Don Bosco.

Il gruppo di consiglieri sottolinea che l’immobilismo amministrativo mina la credibilità delle istituzioni e lascia senza tutela le persone fragili e le famiglie che si affidano al servizio. “Non accettiamo più silenzi e rinvii – affermano –. La Giunta deve spiegare i motivi del ritardo e assumersi le proprie responsabilità”. Rifare Gualdo evidenzia la necessità di passare dai proclami ai fatti concreti, ribadendo che il tema non può rimanere nell’oblio.