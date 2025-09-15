Centro “Il Germoglio” bloccato, richieste risposte urgenti

15 Settembre 2025 Gualdo Tadino, Istituzioni, Ultime notizie
Rifare Gualdo denuncia immobilismo della Giunta Presciutti

La vicenda del trasferimento del Centro Socio Riabilitativo Il Germoglio resta senza esito a oltre due anni dall’annuncio del sindaco Presciutti e della sua Giunta, che avevano definito l’operazione urgente e imminente. Secondo il comunicato di Rifare Gualdo, nonostante verbali, delibere, contratti di comodato e accordi con la USL, nessun passo concreto è stato compiuto. L’immobile dell’ex Carcere di Palazzo Ceccoli, affidato da quasi due anni al CSS srl, non ha visto alcuna attività avviata, mentre l’Amministrazione si era impegnata a pagare 22 mila euro di IMU per l’Istituto Don Bosco.

Il gruppo di consiglieri sottolinea che l’immobilismo amministrativo mina la credibilità delle istituzioni e lascia senza tutela le persone fragili e le famiglie che si affidano al servizio. “Non accettiamo più silenzi e rinvii – affermano –. La Giunta deve spiegare i motivi del ritardo e assumersi le proprie responsabilità”. Rifare Gualdo evidenzia la necessità di passare dai proclami ai fatti concreti, ribadendo che il tema non può rimanere nell’oblio.

 
