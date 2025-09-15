Palio 2025 dei Giochi de le Porte svelato al Teatro Talia

A Gualdo Tadino anche il nuovo Bussolo in formato tabloid

Con una partecipazione calorosa di cittadini e autorità, il Teatro Talia di Gualdo Tadino ha ospitato la presentazione ufficiale del Palio 2025 dei Giochi de le Porte, evento atteso che ha visto protagonista il drappo dipinto da Alessandro Gattuso. L’artista, romano di nascita e spagnolo d’adozione, oggi residente a Gualdo Tadino, è stato scelto dalla Commissione Artistica dell’Ente Giochi, su proposta della direttrice del Polo Museale Catia Monacelli.

Il dipinto, ha spiegato Monacelli, è incentrato sulla figura di San Michele Arcangelo, raffigurato mentre divide cielo e terra, dominando un drago immerso parzialmente in un torrente. La scena, arricchita da spada e scudo, rappresenta sia la vittoria del santo sia una metafora dei problemi ambientali contemporanei. Una lettura allegorica che evidenzia la sensibilità del pittore e l’attualità della sua opera.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Massimiliano Presciutti, gli assessori Jada Comodi e Gabriele Bazzucchi, insieme al presidente dell’Ente Giochi Christian Severini. Accanto a lui, il Gonfaloniere Alessandro Cesaretti ha svelato il drappo davanti al pubblico. Successivamente il Palio è stato trasferito nella Cattedrale di San Benedetto, scortato da Priori, paggi, tamburini, chiarine e dai balestrieri della Compagnia Waldum, dove ha ricevuto la benedizione e resterà custodito fino all’avvio della manifestazione.

Durante la serata è stata anche presentata la nuova versione del Bussolo, organo di informazione ufficiale dell’Ente Giochi e delle quattro Porte. La pubblicazione si rinnova in formato tabloid, simile a un vero quotidiano, da leggere e conservare, distribuito gratuitamente nelle attività commerciali e nelle taverne cittadine.

Nel suo intervento, Severini ha sottolineato come la seconda giornata di prove abbia registrato una notevole presenza di pubblico, non solo locale, confermando settembre come mese simbolo di eventi per Gualdo Tadino. Ha parlato di una “straordinaria partecipazione di portaioli e cittadini” alla presentazione del Palio, segnale dell’attaccamento collettivo ai Giochi. L’edizione numero 47 è attesa come ulteriore crescita per la manifestazione, con l’obiettivo di consolidarne il ruolo tra i grandi eventi storici italiani.

Infine, l’Ente Giochi ha comunicato l’apertura delle prevendite per le tribune a partire da lunedì 15 settembre. I biglietti saranno validi per le tre serate principali: venerdì 26 settembre per lo spettacolo dei tamburini, sabato 27 per il corteo storico notturno e domenica 28 per i Giochi del pomeriggio. I ticket sono disponibili sul sito ufficiale e presso la Libreria Mondadori del Centro Commerciale Portanova.