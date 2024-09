Gualdo Tadino celebra la Giornata senza auto il 22 settembre

Domenica 22 settembre 2024, in concomitanza con il pranzo del portaiolo e le ultime prove per i Giochi delle Porte, l’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino annuncia la propria partecipazione alla “Giornata senza auto”. Questa iniziativa è volta a promuovere la mobilità sostenibile e la socialità urbana, inquadrandosi all’interno della settimana europea dedicata alla mobilità.

Per il 2024, il tema scelto è “la condivisione degli spazi pubblici”. In questa giornata, si invita la cittadinanza a raggiungere il centro storico di Gualdo Tadino a piedi, in bicicletta o in monopattino, cercando di ridurre al minimo l’uso dell’automobile, tenendo conto delle condizioni meteorologiche e della distanza dalle abitazioni.

L’evento si inserisce in un ampio programma di iniziative a livello europeo, finalizzato a sensibilizzare il pubblico su tematiche sociali, ambientali ed economiche. I rappresentanti dell’Amministrazione Comunale sottolineano l’importanza di partecipare attivamente a questa iniziativa in uno dei giorni più significativi per il folklore locale, quando i portaioli si ritrovano nel centro storico per i tradizionali pranzi in taverna e per le prove di corsa con il carretto.

Gli assessori ai Trasporti e alla Cultura, Giorgio Locchi e Gabriele Bazzucchi, hanno commentato l’adesione del comune all’iniziativa. Hanno evidenziato come questa rappresenti un impegno a favore della sostenibilità urbana e della sicurezza dei cittadini, elementi essenziali per vivere appieno gli spazi pubblici di Gualdo Tadino. “Un piccolo gesto simbolico per grandi obiettivi”, affermano, sottolineando la necessità di educare e formare le nuove generazioni su questi temi.

La partecipazione attiva dei cittadini a eventi come questo è vista come un passo fondamentale per promuovere una maggiore consapevolezza riguardo all’uso degli spazi pubblici. In questo contesto, l’Amministrazione Comunale intende stimolare la comunità a riflettere su come l’uso consapevole dei mezzi di trasporto possa influenzare positivamente la qualità della vita urbana.

In sintesi, la Giornata senza auto di Gualdo Tadino rappresenta un’occasione per mettere in pratica comportamenti che favoriscano un ambiente più pulito e una maggiore coesione sociale. Attraverso questa iniziativa, si intende incoraggiare i cittadini a vivere gli spazi pubblici in modo diverso, apprezzando il patrimonio naturale e culturale che la città ha da offrire.

La Giornata senza auto non è soltanto un evento isolato, ma parte di un movimento più ampio che coinvolge diverse città europee, tutte unite nel promuovere stili di vita più sostenibili. Gli eventi programmati non si limitano a una singola giornata, ma mirano a sviluppare un dialogo continuo sulla mobilità e sull’uso responsabile degli spazi urbani.

In conclusione, l’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino invita tutti i cittadini a partecipare attivamente, sottolineando che anche piccoli gesti quotidiani possono contribuire a raggiungere obiettivi più grandi per il benessere della comunità e del nostro ambiente. La Giornata senza auto è quindi vista come un’opportunità per riflettere sul futuro della mobilità nella nostra città e nel nostro paese.