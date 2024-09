L’amministrazione di Sigillo incontrato Comandante Carabinieri

L’amministrazione comunale di Sigillo ha incontrato il nuovo Comandante dei Carabinieri di Gubbio

Sigillo – Il sindaco di Sigillo, insieme al suo vice, ha avuto il piacere di dare il proprio benvenuto al nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Gubbio, il Cap. Pasquale Moriglia.

Durante l’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e di collaborazione nella residenza Municipale, sono stati affrontati temi centrali per la sicurezza e il benessere della comunità sigillana e, più in generale, dell’intero territorio.

L’amministrazione comunale ha voluto esprimere sin da subito il proprio apprezzamento per l’importante lavoro svolto quotidianamente dai Carabinieri, ribadendo la piena disponibilità a collaborare con l’Arma, come già avvenuto nel corso del primo mandato tra il primo cittadino e il precedente Comandante, il Magg. Fabio Del Sette. “A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, desidero porgerle il più caloroso benvenuto nella nostra comunità – sono state le parole del sindaco. Il suo arrivo alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Gubbio rappresenta un momento significativo per il Comune di Sigillo, e per il territorio intero. La presenza dei Carabinieri sul nostro territorio non è soltanto garanzia di sicurezza e protezione per i cittadini, ma rappresenta anche un punto di riferimento fondamentale per il rispetto della legalità e la convivenza civile”.

Entrambe le parti hanno manifestato la volontà di instaurare un dialogo costruttivo e costante, al fine di affrontare con tempestività le problematiche del territorio e di rispondere in modo efficace alle esigenze della cittadinanza.

Il Comandante, dal canto suo, ha ringraziato il sindaco per l’accoglienza sottolineando l’importanza della collaborazione istituzionale a tutela della collettività.