Pier Toffoletti porta Fragmenta Maya a Gualdo Tadino

La Chiesa di San Francesco ospita opere e installazioni
La città di Gualdo Tadino si prepara ad accogliere un evento di rilievo culturale: l’inaugurazione della mostra “Pier Toffoletti – Fragmenta Maya”, ospitata nella monumentale Chiesa di San Francesco. L’iniziativa, promossa dal Comune di Gualdo Tadino, dal Polo Museale cittadino e dalla Casa d’Arte San Lorenzo di San Miniato, con il coordinamento di Filippo Lotti, si configura come un percorso immersivo che invita il pubblico a un’esperienza oltre la percezione visiva.
Il vernissage è fissato per sabato 29 novembre 2025 alle ore 11.00, presso la Sala Consiliare del Comune (Piazza Martiri della Libertà). Interverranno il sindaco Massimiliano Presciutti, anche presidente della Provincia di Perugia, l’assessore alla cultura Gabriele Bazzucchi e il direttore artistico della Casa d’Arte San Lorenzo Roberto Milani. La presentazione sarà affidata alle curatrici Catia Monacelli e Sara Taglialagamba, insieme all’artista Pier Toffoletti, protagonista di una ricerca che intreccia oltre trent’anni di lavoro con discipline spirituali e filosofiche.
Il titolo della mostra, “Fragmenta Maya”, riflette la tensione tra materia e illusione, corpo e spirito. Le grandi tele di Toffoletti, caratterizzate da gestualità astratta, intensità cromatica e dinamismo pittorico, pongono la figura umana in uno stato di metamorfosi continua. La luce diventa elemento cardine, capace di purificare i volti e trasformarli in simboli di interiorità, mentre le mani mantengono la loro concretezza, assumendo valore rituale.
Il colore, forza generativa e dissolutiva, colloca l’artista in dialogo con le correnti più vitali del Novecento, senza descrivere ma incarnando la struttura emotiva della figura. A completare il percorso, l’installazione “Impronte di vita”, composta da otto pannelli metallici di grandi dimensioni, segna il passaggio dall’arte materica a quella eterea.
La mostra resterà aperta dal 29 novembre 2025 all’11 gennaio 2026, visitabile da giovedì a domenica e nei giorni festivi, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
Commenta per primo