Gualdo Tadino lancia Comics & Games tra fumetti e creatività

Due giornate in Biblioteca tra giochi, laboratori e fantasia

Gualdo Tadino, 29 dicembre 2025 – Gualdo Tadino si prepara ad accogliere la prima edizione di Comics & Games, una nuova iniziativa dedicata al mondo del fumetto, del gioco e dell’immaginazione, in programma il 2 e 3 gennaio alla Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri”. L’evento, inserito nel calendario “Natale da Vivere Insieme” promosso dall’Amministrazione comunale, punta a trasformare per due giorni la Biblioteca in un punto di riferimento per appassionati di ogni età, come riporta il comunicato di Luca Comodi – Ufficio Stampa del Comune di Gualdo Tadino.

Dalle 10 alle 18, gli spazi della struttura ospiteranno attività ludiche, laboratori creativi, aree espositive e momenti di intrattenimento diffusi anche nel centro storico. L’obiettivo è offrire un’esperienza inclusiva e dinamica, capace di coinvolgere famiglie, giovani e curiosi attraverso linguaggi contemporanei e forme di partecipazione attiva.

L’assessore alla Cultura e Politiche Giovanili, Gabriele Bazzucchi, sottolinea come l’iniziativa rappresenti un’occasione significativa per la città: “Le due giornate del 2 e 3 gennaio saranno un’opportunità per vivere momenti di creatività e socializzazione. Gualdo Comics & Games unisce divertimento, apprendimento e passione grazie a laboratori e attività tematiche. Ringrazio associazioni, scuole ed enti che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto, esempio concreto di come Comune e Biblioteca possano lavorare insieme per offrire proposte culturali di qualità”.

L’evento nasce infatti da una rete di collaborazioni che coinvolge realtà associative, istituzioni scolastiche e operatori culturali del territorio, con l’intento di valorizzare la Biblioteca come luogo vivo, aperto e capace di dialogare con le nuove generazioni. L’iniziativa punta anche a rafforzare il legame tra cultura e socialità, proponendo un modello di fruizione che unisce gioco, formazione e creatività.

La manifestazione offrirà spazi dedicati ai fumetti, giochi da tavolo, attività fantasy e momenti di incontro con appassionati e operatori del settore. Un programma pensato per stimolare curiosità e partecipazione, con un’attenzione particolare ai più giovani, che potranno sperimentare linguaggi narrativi e forme espressive nuove.

L’assessore Bazzucchi conclude con un invito alla cittadinanza: “Partecipare a questa prima edizione significa contribuire alla nascita di una tradizione che potrà crescere negli anni. Siamo certi che Comics & Games diventerà un appuntamento atteso e riconosciuto”.

Programma:

Attività e spazi tematici

Durante entrambe le giornate, presso la Biblioteca Comunale Ruggero Guerrieri, saranno attivi:

– FumettoLab – La Compagnia di Re Artù

Laboratorio pratico di fumetto dedicato all’inchiostrazione e alle tecniche base

Orario: 10:00 – 12:00

Età consigliata: dai 6 anni

– Spazio espositivo di fumetto e illustrazione

Mostra dei lavori realizzati dagli studenti dell’Istituto Casimiri – indirizzo Grafica e Comunicazione

Orario: 10:00 – 18:00

– Alkimia Gubbio

Area dedicata a giochi da tavolo, di società e di ruolo

Orario: 10:00 – 18:00

– Day Dreamers Ludica Panicale

Spazio wargaming e modellismo

Orario: 10:00 – 18:00

– Stand informativo PG Comix

Materiale informativo per gli appassionati

Orario: 10:00 – 18:00

-Palium – La Sfida (Solo venerdì 2 gennaio

Il gioco da tavolo ufficiale dei Giochi de le Porte

Orario: 10:00 – 13:00

Età consigliata: dagli 8 anni

Stand Mondadori

Sarà presente uno stand curato da Mondadori Gualdo Tadino con fumetti, manga, libri e gadget.

– 2 gennaio: 15:00 – 18:00

– 3 gennaio: 10:00 – 18:00

Cacce al tesoro a tema nel centro storico

In programma anche coinvolgenti cacce al tesoro a tema, con enigmi e percorsi nel centro storico. I

cosplayer sono invitati a partecipare con i propri costumi.

2 gennaio

-10:00 – 13:00 | Supereroi Marvel

– 13:00 – 15:00 | Sailor Moon

-15:00 – 18:00 | Harry Potter

3 gennaio

– 10:00 – 13:00 | Disney

– 13:00 – 15:00 | Star Wars

-15:00 – 18:00 | Pokémon

L’iscrizione e il ritiro degli indizi avvengono presso la Biblioteca Comunale.

Info e iscrizioni: 347 7541791