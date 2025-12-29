Gualdo Tadino, chiusura degli uffici comunali il 2 gennaio

Servizi essenziali garantiti e attività online sempre disponibili
Gualdo Tadino, 29 dicembre 2025 – Gli uffici comunali resteranno chiusi nella giornata di venerdì 2 gennaio 2026, come stabilito da un decreto firmato dal Sindaco. La decisione riguarda tutte le strutture amministrative, fatta eccezione per i servizi considerati essenziali: il Comando di Polizia Municipale, le Farmacie comunali e i Servizi Cimiteriali, che rimarranno regolarmente operativi per garantire assistenza alla cittadinanza.
La scelta dell’Amministrazione si fonda su criteri di economicità e razionalizzazione delle risorse. Il 2 gennaio, infatti, cade tra un giorno festivo e il fine settimana, periodo in cui l’afflusso di pubblico agli sportelli si riduce sensibilmente e la richiesta di servizi amministrativi risulta minima. La chiusura consente quindi di evitare costi non necessari, riducendo consumi energetici, spese telefoniche e oneri legati alla presenza del personale.
Il provvedimento prevede inoltre che ai dipendenti degli uffici interessati venga scalato automaticamente un giorno di ferie, senza necessità di presentare richiesta formale. Una misura che, secondo l’Amministrazione, permette di ottimizzare l’organizzazione interna e di contenere ulteriormente la spesa pubblica, senza compromettere la qualità dei servizi offerti.
Nonostante la chiusura fisica degli uffici, molti servizi rimarranno accessibili grazie alle piattaforme digitali attivate dal Comune di Gualdo Tadino. Il portale DIGITADINO consente infatti di effettuare online numerose operazioni amministrative, riducendo la necessità di recarsi allo sportello. Sul sito istituzionale è inoltre disponibile il portale ANPR, che permette ai cittadini di scaricare gratuitamente diversi tipi di certificati anagrafici, garantendo continuità operativa anche nei giorni di chiusura.
L’Amministrazione sottolinea come la digitalizzazione dei servizi rappresenti un passo fondamentale per migliorare l’efficienza e facilitare l’accesso alle procedure burocratiche, soprattutto in periodi in cui gli uffici non possono essere aperti al pubblico. La scelta del 2 gennaio si inserisce dunque in una strategia più ampia di contenimento dei costi e modernizzazione della macchina amministrativa, come riporta il comunicato di Luca Comodi – Ufficio Stampa del Comune di Gualdo Tadino.
Gli uffici comunali riprenderanno regolarmente le attività lunedì 5 gennaio 2026, con il consueto orario di apertura al pubblico.
