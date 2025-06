Tanti appuntamenti per vivere il centro storico

Il centro storico di Gualdo Tadino, anche grazie ai numerosi eventi di qualità dell’estate 2025 (come lo Street food Mangiami che si sta svolgendo in questi giorni), si sta dimostrando molto vivace e vivo, accogliendo di giorno e sera molti gualdesi e visitatori, che trascorrono il loro tempo nelle piazze e vie cittadine.

L’Amministrazione comunale, insieme alla Polizia Locale, ha lavorato per rendere questi spazi sempre più accoglienti e fruibili, con alcune scelte che vanno nella direzione di una maggiore vivibilità del centro, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso.

Il Comandante della Polizia Locale, Gianluca Bertoldi, ha fatto cosi il punto su alcune situazioni presenti in centro, con riferimento alla disciplina della zona a traffico limitato: “Rispetto agli anni precedenti nulla è cambiato in via Storelli: gli stalli di sosta continuano ad essere utilizzabili dai residenti, con accesso dal varco principale fino alle ore 20 e da via San Nicolò (fronte ex Biscontini) dopo le 20. Le stesse modalità restano valide anche per chi possiede o utilizza un’autorimessa in via Storelli, per facilitare l’ingresso e l’uscita dai propri spazi. Riguardo, invece, ai nuovi dissuasori a scomparsa (tipo Pilomat) installati in alcune vie – conclude il comandante Bertoldi – si tratta di dispositivi omologati, progettati per garantire il passaggio dei mezzi di emergenza e pensati per tutelare la sicurezza e la fruibilità degli spazi durante gli eventi”.

Anche l’Assessore ai Trasporti e allo Sviluppo Economico, Giorgio Locchi, conferma che non ci sono state modifiche sostanziali rispetto agli anni scorsi. “Tutte le decisioni sono state prese con l’intento di migliorare la qualità del centro storico, rendendolo più vivibile, ordinato e fruibile per chi lo abita e per chi lo visita. Lo dimostrano le numerose presenze registrate in occasione degli eventi di queste settimane, come quello di questi giorni dello Street Food, che hanno visto una grande partecipazione di famiglie e cittadini – concluse l’Assessore Locchi – in un contesto ordinato, senza auto parcheggiate in modo selvaggio, con l’ampliamento dell’orario estivo di utilizzo dell’ascensore comunale e spazi finalmente restituiti alle persone.

Con l’estate ancora lunga e tanti appuntamenti in arrivo, l’invito per tutti è quello di vivere il centro storico con piacere, sicurezza e spirito di comunità”. “Vogliamo una Gualdo Tadino a misura di persona – ha sottolineato il Sindaco, Massimiliano Presciutti – dove il centro storico torni ad essere un luogo vissuto e condiviso. Le scelte adottate finora, frutto di confronto e condivisione tra gli attori presenti stanno andando nella giusta direzione.

L’obiettivo è quello di rendere il centro storico più sicuro e piacevole per tutti: residenti, famiglie e turisti”.