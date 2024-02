Servizio Civile Gualdo Tadino: due posti in Comune

Open day l’8 febbraio

È aperto il bando del Servizio Civile universale per l’anno 2024: il Comune di Gualdo Tadino offre a due giovani l’opportunità di partecipare al nuovo progetto “Tra passato e presente: musei e cultura nei comuni umbri”, settore Politiche Sociali e Culturali. Nel pomeriggio di giovedì 08 febbraio, gli interessati potranno recarsi in Comune per scoprire di più su questa esperienza.

Il Servizio Civile è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio e alla formazione, aderendo ad un progetto proposto da un ente, scelto nei campi dei servizi a persone in situazioni di disagio, dell’educazione, dell’ambiente, storico-artistico e culturale e della protezione civile. È un’esperienza di grande valore formativo e civile, in grado di dare ai giovani a cui è indirizzato competenze utili per l’immissione nel mondo del lavoro. È rivolto ai ragazzi dai 18 ai 29 anni non compiuti, prevede un impegno di circa 25 ore settimanali per un anno e offre un compenso di 507,30 € mensili, la certificazione delle competenze, un percorso di formazione e di orientamento al lavoro, la riserva dei posti nei concorsi pubblici e un attestato di fine servizio.

Il progetto che quest’anno il Comune di Gualdo Tadino propone, ha l’obiettivo di favorire e valorizzare l’accesso ai servizi culturali in ambito museale, bibliotecario e artistico. I giovani volontari presteranno servizio nei musei, nella biblioteca comunale e nell’Ufficio delle Politiche Culturali. Per quanto riguarda i musei e la biblioteca, dovranno occuparsi dell’informatizzazione degli archivi documentali, del miglioramento del servizio di accoglienza e della gestione del patrimonio documentale; invece nell’Ufficio delle Politiche Culturali si occuperanno dell’ampliamento e della differenziazione degli eventi culturali, del miglioramento quantitativo e qualitativo della promozione degli stessi, finalizzata all’incremento della partecipazione del pubblico, e della ricognizione e messa in rete di enti e associazioni presenti sul territorio comunale. Inoltre, affiancheranno l’ufficio nei servizi di prima accoglienza e daranno il loro supporto nell’affrontare le incombenze quotidiane del settore.

il Comune di Gualdo Tadino organizza un open day per il giorno 08 febbraio 2024, dalle ore 15:30 alle 17:30. Le volontarie attualmente in servizio saranno a disposizione per condividere la propria esperienza e per rispondere a dubbi e curiosità, anche in merito alla presentazione delle domande.

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente online sulla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro e non oltre il 15 febbraio 2024 alle ore 14:00. È possibile candidarsi ad un solo progetto in un solo ente.

Per ulteriori informazioni in merito alla presentazione della domanda si può visitare il sito www.politichegiovanili.gov.it oppure www.scanci.it. È inoltre possibile rivolgersi al settore Politiche Sociali e Culturali del Comune di Gualdo Tadino, tel. 075 9150259/265, e-mail cultura@tadino.it