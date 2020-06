Anas, proseguono lavori su SS219 di Gubbio e Pian d’Assino

Proseguono i lavori di risanamento profondo della pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS italiane) sulla strada statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino”. Da domani, martedì 16 giugno, sarà riaperto al traffico in entrambe le direzioni il tratto compreso tra lo svincolo Ospedale/Branca e Torre Calzolari (dal km 6,700 al km 9,130). A causa delle condizioni meteo sfavorevoli, la segnaletica orizzontale sarà completata nei prossimi giorni.

Per consentire il risanamento delle rampe, lo svincolo di Torre Calzolari sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Gubbio, a partire da domani fino al termine degli interventi, previsto entro la fine della settimana.

2 milioni di euro. I lavori hanno riguardato la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione e il rifacimento ex novo del piano viabile sull'intera piattaforma stradale, per un investimento complessivo di Ulteriori analoghi interventi di risanamento profondo sono in fase di avvio sul resto del tracciato per un investimento complessivo di 10 milioni di euro. I lavori si aggiungono a quelli già ultimati tra Mocaiana e Umbertide e sulle rampe dello svincolo di Gubbio Est, per un investimento complessivo di 1 milione di euro.